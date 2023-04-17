Судно з українським зерном прибуло до Ємену в межах гуманітарної продовольчої програми Президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine судно Negmar Cicek доправило гуманітарний вантаж – 30 тис. тонн пшениці – до порту Саліф у Єменській Республіці.

Загалом це шоста партія зерна в межах ініціативи Grain from Ukraine, започаткованої з метою подолання глобальної продовольчої кризи, зокрема в країнах, що найбільше потерпають від голоду.

Відправлення цієї партії українського збіжжя до Ємену відбулося за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), а також завдяки фінансовій допомозі урядів США, Франції та Іспанії.

«Наша гуманітарна програма Grain from Ukraine, яку ми реалізуємо спільно з партнерами, вже допомагає мільйонам людей у країнах, що найбільше потерпають від голоду, та утверджує глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки світу», – наголосив Президент Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, навіть в умовах повномасштабного російського вторгнення Україна допомагає світові гарантувати стабільність і безпеку, реально протистоїть хаосу й продовольчій кризі, що стали наслідком російської агресії.

Так, зокрема, 30 тис. тонн українського зерна допоможуть близько 1,7 млн жителів Ємена годувати свої сім'ї впродовж щонайменше місяця. Аналогічні кроки в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine зроблені Україною разом з партнерами для підтримки африканських країн, зокрема Ефіопії, Сомалі та Кенії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав: «Реалізуючи президентську гуманітарну програму Grain from Ukraine, Україна прагне виконувати свої зобов’язання перед світовою спільнотою щодо глобальної продовольчої безпеки. Світ не може залишитися без українського зерна».

Представники України та Єменської Республіки узгодили подальші спільні зусилля щодо забезпечення продовольчої безпеки в регіоні. Було відзначено, що Українська держава й далі підтримуватиме єменський народ попри війну та намагання Росії заблокувати експорт українського продовольства.

Започаткована Президентом України Володимиром Зеленським гуманітарна програма Grain from Ukraine покликана забезпечити транспортування сільськогосподарської продукції через українські порти та запобігти голоду в найбільш уразливих країнах світу.

З початку реалізації ініціативи Україна відправила 170 тис. тонн пшениці до країн із найскладнішою продовольчою ситуацією, серед яких Ефіопія, Сомалі, Ємен та Кенія.

Понад 30 держав і міжнародних організацій, зокрема країни ЄС, США, Канада, Велика Британія, Японія, Корея та Катар, долучилися до програми Grain from Ukraine, зібравши понад 200 млн дол. пожертв.