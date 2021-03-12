Суспільна небезпека екологічної злочинності вимагає від державних органів посиленої роботи – Володимир Зеленський

Посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони довкілля має бути одним з основних пріоритетів кримінальної політики. Про це Президент Володимир Зеленський наголосив у відеозверненні, записаному для спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів з питань дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, протидії кримінальним правопорушенням проти довкілля.

Конституція України гарантує кожному громадянину право на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Водночас, за словами Глави держави, сьогодні погіршення якості повітря, питної води, продуктів є актуальною проблемою, що має негативний вплив на тривалість життя, захворюваність, і це питання турбує увесь світ.

Володимир Зеленський наголосив, що населення України та світу дедалі більше відчуває наслідки зміни клімату та зростання техногенного навантаження на довкілля – процеси нераціонального використання природних ресурсів, деградації лісів, водних басейнів, сільськогосподарських угідь, а також неефективність системи поводження з побутовими та промисловими відходами набули масштабного характеру.

Президент нагадав про екологічне лихо від незаконного видобутку бурштину. Вже реалізовано низку кроків щодо легалізації видобутку та притягнення до відповідальності незаконних видобувачів.

«Проте ще недостатньо інформації про покарання за резонансні злочини у цій сфері, передусім – вчинені організованими групами. Хотілося б також почути, що зроблено для приведення у придатний стан лісових земель, які в результаті варварського полювання на бурштин перетворилися на пустелі», – додав Володимир Зеленський.

Болючою темою залишається необхідність посилення охорони лісового фонду України. У 2019 році Глава держави підписав закон про заборону здійснення суцільних рубок на гірських схилах Карпатського регіону.

«Але громадяни поки що не отримали належної інформації про ліквідовані злочинні схеми у сфері обігу деревини, зокрема й посадки чиновників, причетних до них. Слабкою є й протидія контрабандному переміщенню деревини через митний кордон України», – наголосив Президент.

Також Глава держави акцентував увагу на зоні відчуження довкола Чорнобильської АЕС, де 30 років триває безпрецедентний процес самовідновлення природних комплексів, притаманних цій території в минулому, без втручання людини.

«Це унікальний процес! Тому головною метою діяльності в Чорнобильській зоні є мінімізація екологічно негативних наслідків аварії та безумовна безпека в поводженні з радіоактивними відходами», – зазначив Володимир Зеленський.

«Масштаби та суспільна небезпека екологічної злочинності вимагають від правоохоронних та інших державних органів роботи на 200 відсотків своїх можливостей. Посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони довкілля повинно бути одним із основних пріоритетів кримінальної політики», – наголосив Глава держави.

Президент нагадав про свої слова на Генеральній Асамблеї ООН про те, що світ не має запасної планети.

«Сьогодні можу сказати вам: у нас немає запасної України. Вона має бути квітучою, мальовничою, з прекрасними лісами, чистими морями, річками, озерами та чистим повітрям, яким на повні груди будуть дихати наступні покоління українців. А всі, хто заважає цьому – від злочинців до державних службовців, що їх прикривають, мають споглядати чисте українське небо через ґрати», – резюмував Володимир Зеленський.