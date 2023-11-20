Світ бачить силу Америки в допомозі Україні – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Насичений був день.

Україну відвідав міністр оборони Сполучених Штатів Остін. У делегації разом із ним також і верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі Каволі. Дуже продуктивна розмова, і важливо, що напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн».

Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи – те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз.

Обговорили також і українські дії в Чорному морі та захист нашого експортного коридору. Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою.

Я дякую всім партнерам, які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та в нашому морі, і особливо вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство в підтримці.

Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу в допомозі Україні.

Провів сьогодні кілька вагомих нарад. Перша – це планування нашої міжнародної комунікації на найближчі тижні. Будуть відповідні події. Також провів наради з керівниками розвідки – і ГУР, і Служби зовнішньої розвідки України. Обидві працюють потужно, вдячний за це.

Нарада з головою уряду Денисом Шмигалем. Більшою мірою щодо поточних питань – тих речей, які урядовці зараз реалізовують. Але й щодо наших відносин із деякими партнерами.

Зокрема, Премʼєр-міністр доповів про перемовини з представниками Болгарії та Румунії – цей напрямок транскордонної взаємодії зараз очевидно зростає. Я дякую партнерам. Це й робота морського коридору, і дунайського експортного кластера, і загалом товарообіг між нашими країнами. Лише з Румунією ми бачимо потенціал зростання до 4 мільйонів тонн товарообігу до кінця цього року. Це дуже потужно й дуже підтримує не лише нашу державу, не лише робочі місця в Україні, а й у країнах-партнерах. Увесь регіон зростає, коли сусіди співпрацюють.

Я впевнений: додамо ще співпраці. І Румунія, і Болгарія, і Молдова, і Україна, і весь Європейський Союз – ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб наші зв’язки ставали міцнішими. Бо згодом і така міцність відображається у зростанні можливостей нашого захисту – захисту свободи.

Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я дякую всім, чия робота – зробити Україну, наших людей, наших дітей більш захищеними. І кожному українському солдату, кожному нашому сержанту, кожному офіцеру Сил оборони й безпеки України, усім, хто захищає державу та справді дбає про людське життя, я дякую!

Слава Україні!