Світ повинен повернути Росію в межі її території – Володимир Зеленський на Азійському саміті з безпеки 

Світ сьогодні повинен повернути Росію в межі її території, а не шукати з нею порозуміння, бо лише словами ніхто не зможе вгамувати російське керівництво. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі в Азійському саміті з безпеки «Діалог Шангрі-Ла».

«Вже не можна заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Для цього пізно. Говорити з ними щоденно, впроваджувати конкретні фінансові, економічні санкції – все це потрібно було робити раніше, до повномасштабного вторгнення. Сьогодні немає «сірої» зони, є тільки підтримка. Якщо ви підтримуєте мир, то ви підтримуєте Україну. Якщо ви підтримуєте конкретну війну, тоді ви знаходите якесь постійне порозуміння з Російською Федерацією», – зазначив Глава держави, відповідаючи на запитання учасників саміту.

На переконання Володимира Зеленського, зараз жодними словами ніхто не зможе вгамувати Росію – це буде лише політична гра з боку російської влади.

«Я вважаю, що сьогодні світу треба чітко ставити Російську Федерацію, її керівництво на місце. А їхнє місце – на їхній території. І там вони повинні бути, жити й вирішувати, що їм робити», – наголосив Президент.

Водночас він зробив акцент на тому, що Україна не має наміру якимось чином перетинати кордони Росії.

«Україна перебуває на своїй землі. Далеко зайти Україні – це значить зайти на територію Росії. Ми цього не хочемо. Ми цього не прагнемо. Ми цього не робимо. У нас немає таких планів. Ми поважаємо міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність будь-якої держави. Але війна на нашій землі. На нашій землі гинуть люди. Тому ми тиснемо на Росію з нашої землі», – заявив Глава держави.

Як зазначив Президент, ситуація в Україні має стати для всього світу прикладом того, що потрібно запроваджувати превентивні санкції й робити інші кроки, щоб не допустити війни, не чекаючи початку збройного конфлікту, коли вже є сотні тисяч жертв, мільйони біженців та інші кризи.

«Тому що позитиву від війни немає у світі. Ніхто не отримує від цього позитиву, окрім деяких політичних лідерів, у яких щодня збільшуються амбіції через їхній політичний апетит», – резюмував Володимир Зеленський.