Світові лідери повинні твердо заявити, що спроба ядерного удару по Україні матиме для РФ катастрофічні наслідки – Михайло Подоляк в інтерв’ю The Guardian

Ядерні держави мають публічно попередити Росію про жорсткі заходи, що будуть застосовані до неї, якщо РФ зважиться на ядерний удар по території України. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, Президент Росії Володимир Путін має чітко зрозуміти, що будь-яка спроба застосувати ядерну зброю в Україні призведе до катастрофічних наслідків для РФ.

«Інші ядерні держави повинні дуже рішучо сказати, що тільки-но Росія навіть подумає про завдання ядерних ударів по чужій території – у цьому разі – по території України – будуть швидкі ядерні удари у відповідь, щоб знищити ядерні пускові майданчики в Росії», – наголосив Михайло Подоляк.

На його думку, аналітичний потенціал оточення Президента Росії зараз вкрай низький, і керівництво держави не розуміє всіх ризиків своїх дій і наслідків для самої РФ.

«Важко робити прогнози, коли людина абсолютно ірраціональна», – додав радник керівника Офісу Президента України.

На переконання Михайла Подоляка, безкарність Росії за ядерні загрози означатиме руйнування давнього принципу, що ядерну зброю можна застосовувати лише для оборони, коли на карту поставлено виживання країни.

«У нас є велика країна, яка заходить на територію України, починає війну, захоплює якусь територію, а потім каже, що ця територія тепер наша, і якщо ви спробуєте її повернути, ми використаємо ядерну зброю. Це має абсолютно абсурдний вигляд, до того ж руйнує всю глобальну систему ядерного стримування», – підсумував Михайло Подоляк.