Так само, як ці скарби, повернеться додому і Крим – Олена Зеленська під час відкриття виставки скіфського золота

Перша леді Олена Зеленська у Києві відкрила виставку «Скарби Криму. Повернення». За її експонати – «скіфське золото» – Україна боролася з Росією майже 10 років.

«Наша боротьба і за повернення Криму, і за повернення його скрабів, почалася одночасно – 10 років тому. 10 довгих років судів та блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників та дипломатів знадобилися, щоб культура, історична справедливість і співпраця вільних людей перемогли», – зазначила перша леді під час свого виступу.

Унікальні експонати цієї виставки належать до культур різних народів, які жили на півострові, зокрема греків, скіфів, сарматів, готів, гунів. Вони були створені в період від пʼятого століття до н.е. до пʼятого століття н.е.

«Ще не існувало слова «мультикультурність», а Крим та його надбання вже такими були! Сьогодні я радію, що вся колекція стане доступною для українців та друзів нашої держави. Бо національні скарби – це не те, що десь сховане чи привласнене. Це те, що доступне людям», – сказала Олена Зеленська.

Виставка «Скарби Криму. Повернення» буде представлена в Національному музеї історії України до остаточної деокупації Криму. Потім колекцію планують перемістити на територію півострова.

«Вірю: так само, як повернулися додому ці скарби, так само повернеться додому і Крим, щоб бути частиною не тільки України, а й вільного світу та світової культури», – наголосила Олена Зеленська.

Понад 550 експонатів із чотирьох кримських музеїв перебували з експозицією в Амстердамі у 2014 році, коли РФ окупувала Крим. Майже 10 років наша країна намагалася повернути їх. Зрештою рік тому Верховний суд Нідерландів ухвалив рішення передати колекцію виставки Україні. Повернення експонатів відбулося завдяки спільній роботі представників іноземної юридичної фірми, які співпрацювали з Міністерством юстиції та українськими адвокатами, а також командам Міністерства культури та інформаційної політики, Національного музею історії України та МЗС України, посольству Нідерландів в Україні.