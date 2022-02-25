Тактика російських військ нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали й дитячі садочки – Михайло Подоляк

Збройні Сили України, Національна поліція та територіальна оборона працюють добре й утримують контроль над значною частиною української території, яка зазнала ударів з боку Російської Федерації. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк на брифінгу в Офісі Глави держави.

«Якщо зіставити військові потенціали України й Росії, то ми тримаємося дуже ефективно. Наші вороги хочуть вирішити ключове завдання – затиснути Київ та основні міста сходу й півдня країни. Ми відчуваємо їхні плани, і особливо це розуміє керівництво ЗСУ», – сказав він.

Як зауважив Михайло Подоляк, тактика, яку застосовують російські збройні сили, частково нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали, а сьогодні були навіть обстріли дитячих садочків.

«Воєнні злочини, які, на жаль, є на сьогодні, повинні отримати сувору юридичну оцінку», – заявив він.

Радник керівника Офісу Президента вкотре наголосив, що противнику не вдасться втілити свої плани з усунення керівництва Української держави та створення хаосу в країні. Він підтвердив, що Президент Володимир Зеленський перебуває в Києві та ефективно здійснює керівництво країною та обороною.

«Вчора, позавчора, сьогодні він працює цілодобово. У нього постійні зустрічі з іншим керівництвом країни – Кабінетом Міністрів, депутатами, а також постійні консультації зі світовими лідерами. Президент у курсі всього, що відбувається в країні, та ухвалює оперативні рішення з управління державою», – сказав Михайло Подоляк.

Він також повідомив, що найскладніша ситуація нині на Харківському напрямку, в Сумській області та на півдні країни, де тривають доволі тяжкі бої між ЗСУ і військами РФ.

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що, за попередніми даними, сьогодні загинуло понад тисячу військовослужбовців країни-агресора, що є досить великою кількістю.

«Сьогодні перемовини зі світовими лідерами він (Президент України. – Ред.) веде для того, щоб сформувати максимальний фонд підтримки наших Збройних Сил з боку наших партнерів», – наголосив Михайло Подоляк.

Під час брифінгу Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував про позачергове засідання уряду, на якому було ухвалено низку необхідних рішень для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень та критичної інфраструктури в період воєнного стану.

Зокрема, Державна казначейська служба спільно з Мінфіном проведе перерозподіл коштів для посилення національної безпеки й оборони, необхідні першочергові заходи та платежі.

«Уряд ухвалив рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 мільярдів гривень шляхом поетапного випуску військових облігацій», – зазначив він.

Крім того, було затверджено додаткові види грошового забезпечення військових, осіб рядового й начальницького складу та ухвалено рішення про те, що кошти програми «єПідтримка», які нараховуються за повний курс вакцинації, можна використати на допомогу армії, переказавши їх Міжнародному благодійному фонду «Повернись живим» або на спеціальний рахунок Національного банку.

«Порти України переходять під посилену охорону. Уряд встановив третій рівень охорони у морських та річкових портах України, на портових засобах та суднах, які мають право плавати під прапором України, на період воєнного стану», – додав він.

Також, за рішенням уряду, на період воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самостійно ухвалювати рішення, яка й скільки гуманітарної допомоги потрібно. Державна митна служба та прикордонники мають забезпечити невідкладний пропуск такої допомоги для госпіталів, лікарень, ЗСУ та Сил територіальної оборони.

Крім того, запроваджено тимчасове припинення експорту препаратів крові, МОЗ затверджуватиме обсяги обов'язкового забезпечення потреб системи охорони здоров'я донорською кров'ю та препаратами крові.

Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів згуртуватися й зупинити агресора та розв'язану ним війну проти України.

«Ми закликаємо всі цивілізовані країни запровадити ембарго на нафтопродукти з РФ, заборонити в'їзд російських громадян на вашу територію та відключити Росію від SWIFT. Ми закликаємо НАТО, Європу, США закрити небо над Україною – це не означатиме ваше військове зіткнення з Росією, а означатиме, що ви зупинили війну, і нащадки будуть згадувати вас як героїв. Ми зі свого боку продовжимо боронити власну землю, не здамося й будемо знищувати наших ворогів», – наголосив очільник уряду.