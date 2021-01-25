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Тарифи на тепло й гарячу воду на місцях не мають підвищуватися – Володимир Зеленський

29 січня 2021 року - 09:12

Тарифи на тепло й гарячу воду на місцях не мають підвищуватися – Володимир Зеленський

На нараді з міськими головами та керівництвом НАК «Нафтогаз України» домовлено, що на місцях тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму влозі.

«Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої належать саме ці питання, поставитись до цього відповідально, з думкою в першу чергу про звичайних людей, пересічних українців», – наголосив Глава держави.

Президент нагадав, що Кабінет Міністрів встановив граничну ціну у 6,99 грн за 1 куб. м газу для побутових споживачів.

«Менше може бути, більше – ні, не може бути. Це стосується всього опалювального сезону. І це точно кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, аби зросли три речі: тарифи, їхні власні кишені та невдоволення серед людей», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що навесні всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти.

«Там має бути вигідна, фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди змогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не вправі її неочікувано задирати», – сказав Президент.

Також він нагадав, що уряд спростив доступ до субсидій, і більшість громадян може отримати їх одразу після заявки. На субсидії Кабінет Міністрів має виділити необхідні кошти.

«Загалом питання тарифів має бути проаналізовано та вирішено комплексно, за моїм дорученням уряд та НКРЕКП займаються зараз цим. Одним словом – працюємо, аби у ваших домівках було тепло, а у ваших гаманцях не було порожньо», – наголосив Володимир Зеленський.

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