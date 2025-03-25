Те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Передусім сьогодні – вітання Службі безпеки України, усім нашим воїнам СБУ – сьогодні їхній професійний день. Тож ми вітаємо й дякуємо всім, хто захищає безпеку нашої держави та робить абсолютно все, щоб російські плани не вдалися. Наша Служба безпеки України робить саме так. Зупиняє окупанта, знищує окупанта, завдає потрібних ударів по окупанту. Знешкоджує агентів та російських диверсантів. Дуже важливо, що Служба безпеки України стала справді бойовою спецслужбою. Сьогодні відзначив воїнів державними нагородами – я подякував їм особисто.

Сьогодні була також доповідь Головкома Сирського – фронт, Курська операція, наші результати. Вдячний усім підрозділам за стійкість. Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті. Дякую вам, воїни. Нам потрібні сильні позиції України в цьому – в усьому, починаючи з поля бою. Дипломатія теж потрібна сильною.

Сьогодні весь день я на зв’язку з міністром оборони України Рустемом Умєровим, керівником нашої технічної делегації на перемовинах у Саудівській Аравії. Були хороші зустрічі з американською стороною вчора й сьогодні. Я хочу подякувати Саудівській Аравії та Спадкоємному принцу за посередництво та гостинність – усе пройшло на високому рівні. Є домовленості, і доволі конкретні. Погоджено з американською стороною, що сьогодні може початися припинення вогню щодо нашої енергетики – ми вважаємо, що після публікації відповідної заяви щодо результатів зустрічей і всієї роботи команд сьогодні можна переходити до тиші щодо енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю, нормальному судноплавству. Для України принципово важливе звільнення наших людей із російського полону: військових, наших цивільних, а також наших дітей, які примусово вивезені російськими окупантами. Я вдячний Америці за готовність допомагати в цих гуманітарних питаннях, і це зафіксовано в нашій заяві з американською стороною.

Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни. Але, на жаль, уже зараз, уже просто сьогодні, просто у день перемовин, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати.

Ми в Україні будемо все робити, щоб домовленості спрацювали і щоб не було ударів. Але росіяни повинні знати й повинні усвідомлювати: якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримають сильну відповідь. І відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, усі все побачать. І я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню – усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилася. Саме російська позиція затягує цю війну. Тоді, коли Путін не сказав «так» безумовному припиненню вогню, нових санкцій проти Росії не було. Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій, хоча три роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні й навіть корисні. Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконають умов сьогоднішніх домовленостей і спробують знову тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю я, має бути одна: точно нові санкції, точно більше тиску.

Те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви. Дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку робимо все для цього. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Дякую Америці за те, що команди наші працюють, що вони працюють конструктивно й результативно. Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально світ Росії не вірить. І вони повинні довести, що вони готові закінчити війну й готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці.

Слава Україні!