Технологічні рішення України можуть бути корисними в таких ситуаціях, як блокування Ормузької протоки – Президент під час звернення до парламенту Великої Британії

Лідери сучасного світу мають об’єднати зусилля, щоб створити реальну систему безпеки, яка зможе гарантувати надійне майбутнє людям і випереджати наміри тих сил, які несуть агресію та вбивства. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Великої Британії в Лондоні, де продемонстрував iPad із програмним забезпеченням, яке дає змогу контролювати безпекову ситуацію в реальному часі.

Глава держави подякував Великій Британії та британському народові за постійну увагу до України та підтримку від початку повномасштабного російського вторгнення.

«Коли українці думають про Велику Британію, вони знають, що можуть їй довіряти. І я дякую вам за це. Я вдячний, що вам справді не байдуже, що станеться з безпекою, з нашими містами й селами, з нашими країнами, і з нашою Європою, і з нашим світом. Ми – ще одне покоління, яке має думати про те, що буде далі зі світом», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що світ вступив в абсолютно новий час, коли ситуацію на полі бою вирішують дрони та штучний інтелект. За словами Президента, така еволюція зброї непередбачувана та створює ризики для світової безпеки. Глава держави зауважив, що сучасне покоління лідерів має гарантувати безпеку завтрашнього дня.

«Ми маємо забезпечити реальну безпеку. Безпеку на вулицях, безпеку вдома, захист нашої культури, справжню повагу до прав і безпеки наших людей, а також національну безпеку, перевірену війною», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна відправила на Близький Схід і в регіон Затоки військових експертів, які знають, як захищатися від іранських «шахедів».

За словами Володимира Зеленського, зараз на Близькому Сході та в регіоні Затоки перебуває 201 українець, іще 34 експерти готові до відправлення.

«Я направив цих військових експертів на прохання наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Фактично це є частиною Drone Deal, що ми запропонували Сполученим Штатам, над якою ми працювали разом і яка досі залишається на столі переговорів. І ми готові пропонувати подібні домовленості всім нашим надійним партнерам – від практичної співпраці у сфері дронів до майбутніх оборонних союзів», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Україна та Велика Британія уклали важливу декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Глава держави наголосив, що Україна навчилася захищатися від іранських «шахедів», які Росія вдосконалила і зробила ще небезпечнішими, ніж ракети. За словами Президента, іранські дрони, які збивають у регіоні Затоки, містять російські деталі.

«Те, що сьогодні відбувається навколо Ірану, не є для нас далекою війною – через співпрацю між Росією та Іраном. І ми не вважаємо, що маємо право залишатися байдужими», – додав він.

Володимир Зеленський переконаний, що найбільш дієвим засобом протидії «шахедам» є дрони-перехоплювачі, що значно дешевші, ніж залучення бойової авіації чи ракети вартістю кілька мільйонів доларів кожна.

«В Україні ми зупиняємо один такий дрон двома-трьома перехоплювачами, малими перехоплювачами, які загалом коштують менш ніж 10 тисяч доларів. Тож наш підхід набагато економніший за будь-що, що використовують сьогодні наші партнери», – сказав Володимир Зеленський.

Окрему увагу Президент звернув на те, що Росія продовжує отримувати гроші на війну завдяки послабленню санкцій щодо її нафти.

«Дякую за те, що Велика Британія цього не робить. Дуже дякую. У нас однакове бачення: сильна підтримка України, сильні санкції проти Росії та сильні спільні оборонні проєкти – це єдина основа ефективної дипломатії для припинення цієї війни», – зазначив Глава держави.

Під час виступу Володимир Зеленський продемонстрував iPad із програмним забезпеченням, яке дає змогу контролювати безпекову ситуацію в реальному часі, зокрема на фронті, де тільки цієї зими втрати Росії становили понад 92 тис. убитих і важкопоранених, що підтверджено на відео.

«Він дає нам змогу бачити лінію фронту в Україні й навіть кожного вбитого ворога – з відеодоказами. Зараз 90 відсотків втрат Росії на фронті – це результат роботи наших дронів. Ось чому так важливо знати, хто має перевагу у сфері дронів, а також діяти швидко та сильно в обороні від них», – зазначив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, це програмне забезпечення показує кожен удар в українському небі, в морському просторі та наші далекобійні удари по Росії.

«Я вірю, що еволюція безпеки дасть змогу кожному лідеру, кожному міністру оборони і навіть пересічним громадянам мати такі інструменти, а разом із ними – високий рівень захисту життя. Лідери та міністри працюють для людей. І лідери мають владу саме тому, що люди довіряють їм свою безпеку», – сказав Президент.

Також Глава держави продемонстрував український дрон-перехоплювач P1-SUN. Володимир Зеленський зазначив, що виробництво таких дронів можливе завдяки співпраці з нашими партнерами.

«Я радий, що ми маємо спільний проєкт із Великою Британією – дрони OCTOPUS. Це вдале рішення. Успішні перехоплення залежать від правильно розміщених позицій наших воїнів, налаштованих так, щоб покривати якомога більше маршрутів дронів. І це постійне полювання – уночі, а тепер і вдень», – зазначив Президент.

Не менш важливо, наголосив Володимир Зеленський, розвивати морські безпілотники. Завдяки українським розробкам Росія втратила частину Чорноморського флоту й перевагу в регіоні.

«Наші системи морських дронів продовжують еволюціонувати, і ми зробили ставку на швидкість цієї еволюції. І ми перемогли – вибороли наше море», – сказав Глава держави.

За словами Президента, ці рішення можуть бути корисними в таких складних ситуаціях, як блокування Ормузької протоки.

Володимир Зеленський переконаний, що інвестиції та захист від сучасної зброї допоможуть підготуватися до викликів завтрашнього дня.

«Якщо разом із партнерами на Близькому Сході ми створимо систему, подібну до української, вони зможуть у режимі реального часу відстежувати атаки з боку Ірану або хуситів, аналізувати їх, постійно вдосконалювати свою оборону, забезпечуючи людям, критичній інфраструктурі та торговельним маршрутам справжню безпеку», – додав Володимир Зеленський.

Глави держави зауважив, що Україна пропонує партнерам справжню співпрацю в галузі оборони, і відповідна робота триває.

«Разом Європа – це глобальна сила, без якої світ не може обійтися і якій ніхто не здатен протистояти. Ми маємо примножувати цю силу й можемо це зробити. І ми маємо керувати нею – і можемо. Ми маємо діяти зараз, щоб майбутні покоління сказали: ці лідери діяли тоді, коли це було справді важливо. І щоб люди жили в безпеці. Ми готові зробити все, щоб наша оборона залишалася попереду тих, хто хоче вбивати», – наголосив Президент.