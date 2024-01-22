Термінова допомога для України надзвичайно важлива, тому що ціна часу на війні – це втрачені людські життя – Андрій Єрмак в ефірі радіостанції NPR

Україна потребує термінової допомоги союзників та партнерів, адже будь-яке зволікання з забезпеченням потреб української армії під час війни з Росією коштує людських життів. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі радіостанції National Public Radio.

«Наші воїни, наші герої тримають територію, але це надзвичайно складно за умови дефіциту артилерійських боєприпасів. Разом з тим за час повномасштабного вторгнення Україні вдалося звільнити понад 50 % своєї окупованої території. Та, звісно, без снарядів, як і без низки інших важливих для боротьби речей, нашим воїнам сьогодні вкрай складно. Тож, без сумніву, наголошу ще раз: термінова допомога для нас надзвичайно важлива, тому що ціна часу під час війни – це втрачені людські життя», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави підтвердив, що Україна не готова поступатися своїми територіями.

«Ми не готові до будь-яких компромісів і поступок щодо нашої незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, а також нашої свободи», – зазначив очільник Офісу Президента України.

Він також додав, що попри те, що у світі зараз відбуваються різні конфлікти й війни, Україна залишається пріоритетною темою, бо це найбільша війна в Європі з часів Другої світової. І все більше країн долучається до процесу пошуку мирного рішення на основі Української формули миру.

«Після зустрічі в Давосі, де ми мали захід за участю (радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів. – Ред.) 82 країн, зокрема й країн, що мають досить складні стосунки між собою, всі ми сиділи за одним столом та впродовж понад 8 годин обговорювали Україну: як зупинити війну, як забезпечити справедливий мир, як розробити детальний план від міжнародної спільноти відповідальних держав та реалізувати його в подальшому», – розповів Андрій Єрмак.