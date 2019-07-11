Терміново ініціюю зустріч лідерів країн Нормандського формату – Президент за результатами наради з військовим керівництвом

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України. Під час наради йшлося, зокрема, про обстріл, який, попри оголошене «хлібне перемир’я», стався біля Павлополя 6 серпня. Загинуло четверо українських військових.

Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири.

На нараді військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні. Також було обговорено подальші кроки.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні вранці провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним.

«Терміново подзвонив йому і сказав, що це не наближає нас до миру. Дуже прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей», – сказав Президент. Крім того, Глава держави у розмові з російською стороною наголосив на необхідності прискорити будівництво мосту у Станиці Луганській та повернення українських полонених.

Президент України також зазначив, що ініціював телефонні розмови з лідерами країн-учасниць Нормандського формату.

«Потрібно невідкладно, у найближчий час зустрітися з лідерами Нормандської четвірки. Подивитись одне одному в очі. І припинити цю війну», – наголосив він.

Так, Володимир Зеленський планує провести телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном під час свого візиту до Турецької Республіки, який розпочинається сьогодні. Він також зазначив, що готовий невідкладно повернутися на батьківщину у разі ускладнення ситуації на сході.

«Хочу зв'язатися найближчим часом з пані Меркель і домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не казали одне одному, що у цьому році повинна бути зустріч у Нормандському форматі. А скільки ще людей можуть загинути в цьому році?» – наголосив Глава держави.

Зі свого боку начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що наразі резерви ЗСУ перебувають у визначених місцях у стані боєготовності.

«Збройні сили готові до відповідного реагування у разі непрогнозованої ситуації», – наголосив він.

Начальник Генштабу зазначив, що ЗСУ продовжують виконувати поставлені завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Так, після початку безстрокового перемир’я з 00:01 21 липня українські війська дотримуються визначених домовленостей. За його словами, з того часу кількість обстрілів позицій ЗСУ значно зменшилася і вони мають неприцільний характер. При цьому, в окремих місцях зони проведення ООС зафіксовані непоодинокі випадки прицільних обстрілів.

«З початку оголошеного перемир’я в районі виконання завдань Операції об’єднаних сил загинуло шість військовослужбовців ЗСУ, а також поранено дев’ятьох військовослужбовців», – зазначив Руслан Хомчак.

За його словами, військові були готові дати відповідь на обстріл, який учора забрав життя чотирьох українських захисників, однак, згідно з інформацією розвідки, противник після обстрілу покинув свої позиції й досі його там немає. «Станом на цю годину з 00:00 сьогодні жодного обстрілу в зоні Операції об’єднаних сил не зафіксовано», – пояснив він.

Також Руслан Хомчак підкреслив, що на підтримку мирних ініціатив Президента України військовослужбовці продовжують розмінування ділянки в районі Станиці Луганської.

«Ми майже завершуємо нашу ділянку, крім ділянки зруйнованого мосту, куди поки що немає доступу. Решта заходів, які були визначені Президентом України щодо ділянки Станиці Луганської, з боку Збройних сил України виконані», – сказав начальник Генштабу.