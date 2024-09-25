Тільки єдність глобальних лідерів може змусити Путіна припинити війну – Володимир Зеленський під час зустрічі із Сирілом Рамафосою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

«Ми дуже зацікавлені у розвитку відносин між нашими країнами. Я хочу подякувати вам за підтримку під час нашого Саміту миру у Швейцарії. Дякую за ваших представників, і ми хочемо розраховувати на постійну підтримку», – сказав Глава Української держави.

Президент України наголосив, що лише єдність глобальних лідерів може змусити Путіна припинити війну, а всі мирні пропозиції, засновані на її заморожуванні, він назвав безперспективними.

Володимир Зеленський розповів про реалізацію рішень першого Саміту миру, зокрема про роботу на основі окремих пунктів Формули миру, та підготовку до другого Саміту, а також запросив Сиріла Рамафосу взяти в ньому участь. Окремо обговорили, як розширити представництво держав Глобального Півдня.