Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу з війни – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні майже увесь день тривали роботи в Одесі – після нічного удару «шахедів». Більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Знов були влучання по енергетиці й по житлових будинках. На жаль, три людини загинули, серед них – маленька дитина. Мої співчуття рідним. 18 людей поранені. Усім надано необхідну допомогу. Ми неодноразово пропонували Росії припинити вогонь хоча б на Великдень – на цей особливий час року. Але для них усі часи однакові, для них немає нічого святого, і якщо Росія може собі дозволити війну, може профінансувати її – Росія до миру сама переходити не захоче. Тому так важливо не збавляти тиску на агресора, і кожен у світі, хто це розуміє, – розуміє, як наблизити мир.

Ми в Україні робимо свою частину цієї роботи постійно, і наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи, передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу – виходу саме з війни. Зараз, звісно, нафтовий ринок та загалом глобальні ринки – у кризовому стані через невирішену ситуацію навколо Ірану. Нафтові країни тепер – і Росія серед них – можуть заробити більше. І наші дрони, наші ракети Росію в цьому обмежують – дякую нашим воїнам за влучність.

Сьогодні зокрема про дипстрайки говорили з Головнокомандувачем та начальником Генштабу. Я дякую й тим партнерам, які продовжують тиснути своїми методами – відповідними санкціями, зупинкою танкерів та обмеженнями на постачання сучасного обладнання в Росію.

Усе, що росіяни можуть заробити на шокових цінах на нафту, вони віддадуть на війну. Цей пріоритет у них поки що не змінився. Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту – правильне. Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є. Працюємо зараз також дуже предметно по документах із американською стороною. Як і домовлялись, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документа про гарантії безпеки. Саме гарантії безпеки – це ключ до реального закінчення війни, до тривалого миру, взагалі до такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити, і щоб у людей була довіра до процесу. Важливо, щоб партнери нас у цьому чули, і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно. Зараз багато зневіри у дипломатії – і не тільки тут – щодо війни Росії проти України. Але від усіх учасників дипломатичного процесу залежить, що буде результатом та чи буде результат. І ми фактично кожен день контактуємо з американською стороною на різних рівнях, щоб результат був.

Ще одне. Зараз наша команда докручує домовленості з візитів цими днями. Керівник Нафтогазу працює з турецькою стороною, щоб реалізувати все те, про що ми говорили позавчора у Стамбулі. Спільна робота з Туреччиною для нас – це одна з гарантій енергетичної безпеки, логістичної безпеки. Хороше підґрунтя є, щоб зробити нові спільні кроки. Ця зустріч з Президентом Ердоганом була однією з найбільш позитивних за всі роки. Дякую. Дипломатична частина нашої команди працює також і по Сирії, щоб посилити нашу взаємодію. Ми вже відновили повноцінні відносини, треба відновити й постійну дипломатичну присутність, постійну взаємодію. Рустем Умєров зараз продовжує працювати в регіоні заради спільних наших безпекових кроків з відповідними країнами та розширення як оборонних, так і економічних відносин. Вже є наші домовленості з Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, також Оман, Бахрейн – є зацікавленість. Україна вперше в історії не просто представлена в регіоні Близького Сходу та Затоки, а є там бажаним та сильним партнером. Україна однією з перших і принципово підтримала регіон, коли почались атаки від іранського режиму, – і ми зробили це реально. Також ми підтримали Сирію, коли був знесений режим Асада. Варто врахувати зараз і інтереси народу Ірану, щоб усе було достойно. Ми прагнемо достойного миру для себе, і саме це просуваємо дипломатично. Наша мета абсолютно чітка: потрібна стабільність і мир у Європі, потрібна стабільність та мир на Близькому Сході та в Затоці, так само як і в інших глобально важливих регіонах, щоб світ не знав таких проблем через дестабілізовані ринки, знищену енергетику, порушене мореплавство, ядерну загрозу чи продовольчу небезпеку. На безпеку заслуговують усі народи – і будуть ще й нові наші безпекові домовленості, які точно посилять Україну. Зараз з Україною як з безпековим партнером хочуть співпрацювати дуже різні держави, але ми відкриті до спільної роботи з усіма тими, хто підтримує наш суверенітет, нашу незалежність та поважає наших людей. Я дякую вам за те, що Україна стала такою й що Україну поважають так.

Слава Україні!