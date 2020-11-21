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Тимофій Милованов призначений позаштатним радником керівника Офісу Президента України

22 листопада 2020 року - 10:39

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019-2020 роках Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака поза штатом.

«Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України», – зазначив екс-міністр.

Довідка. Тимофій Милованов народився 1975 року. Закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) у 1997 році та Києво-Могилянську академію за спеціальністю «економічна теорія» у 1999-му. 2004 року здобув науковий ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США).

Викладав у європейських та американських вишах.

7 липня 2016 року Верховна Рада України обрала Тимофія Милованова до Ради Національного банку, з жовтня 2016-го він був заступником голови Ради.

Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету.

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