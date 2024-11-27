Тиск на Росію треба підтримувати та збільшувати на різних рівнях – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно говорив із Марком Рютте, Генеральним секретарем НАТО. Вчора відбулась зустріч нашої Ради Україна – НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети. І сьогодні з Марком ми обговорили наявні можливості реагування – необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які нам потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів. І дуже важливо: рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО й щодо іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю, ми дуже очікуємо цього, і це значно впливає на мотивацію, на моральний стан наших людей. Нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових об’єктах у Росії допоміг. Але тиск на Росію треба підтримувати та збільшувати на різних рівнях. Щоб Росія відчувала, що таке війна. Обговорили контакти з нашими партнерами – з Америкою та іншими, нашу скоординовану роботу з ними заради виконання того, про що ми вже домовлялись, і заради потрібного додаткового посилення – і військового, і політичного. Зокрема, заради запрошення України в НАТО – це стратегічний політичний крок – запрошення, на яке наші люди точно заслуговують і яке справді може допомогти. Дякую Марку за допомогу та брифінг щодо його комунікації, щодо його перемовин із партнерами.

Сьогодні дуже активний день в цілому: багато зустрічей, зокрема на найвищому рівні, у міністра оборони України Умєрова в Республіці Корея. За моїм дорученням. Рустем Умєров говорив і з Президентом Південної Кореї, зі своїм колегою – міністром оборони, а також із радником з питань національної безпеки. Коло питань – воно очевидне. Це все, що стосується залучення Росією Північної Кореї у війну проти України, – усі аспекти цього залучення. І те, що ми можемо зробити разом. Разом для захисту наших народів і для безпеки наших регіонів. Наявність не лише ракет і снарядів із Північної Кореї в арсеналах Росії, а й солдатів на фронті – це глобалізація війни, на яку пішла Росія і яку тільки глобально можна зупинити. І після повернення міністра Умєрова я очікую його доповіді щодо перемовин у Сеулі.

Була доповідь Головкома Сирського. Як завжди, щодо всіх деталей фронтової ситуації та операції в Курській області. Найбільш гарячими напрямками залишаються донецькі. Передусім це Курахівський напрямок – найбільше боїв там, найбільш жорстокі штурми. Також Покровський напрямок, Куп’янський. Я вдячний усім нашим підрозділам – кожному солдату, сержанту й офіцеру, які знищують окупанта та забезпечують захист наших позицій.

І ще одне.

Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем, міністром фінансів України Марченком, представниками Верховної Ради. Обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік, нашу фінансову готовність і на цей грудень, і на наступний рік. І домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік – одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне – усі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані.

Вдячний усім, хто працює заради України! Дякую кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави та людей.

Слава Україні!