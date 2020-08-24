ТКГ погодила рамкове рішення про протимінну діяльність

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

На робочій групі з безпекових питань голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що сторони дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Також спостерігачі СММ ОБСЄ не зафіксували жертв серед мирного населення від початку оголошення режиму припинення вогню.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау особливо відзначила досягнення прогресу в питаннях безпеки.

Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад.

Крім того, в ТКГ були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів; поставлено завдання безпековій групі розробити детальний план та фіналізувати проект доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року.

Хайді Грау висловила подяку сторонам за дотримання режиму припинення вогню та закликала їх робити все можливе, щоб він зберігався.

Сторони переговорів погодилися з необхідністю продовження дотримання «тиші».

У межах робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення.

Україна вже понад місяць очікує на інформацію про стан та місцеперебування запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях.

Координатор від ОБСЄ Тоні Фріш заявив про неприпустимість пов'язування процесу звільнення утримуваних осіб зі сторонніми питаннями. Він закликав усіх учасників завершити процес обміну списками на взаємне звільнення утримуваних осіб та зняв з розгляду інші питання через блокування переговорного процесу з політичних мотивів.

Денис Казанський, представник окремих районів Луганської та Донецької областей України у складі української делегації, звернувся до інших учасників переговорів із закликом розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, зважаючи на тяготи, які переживають люди, що перебувають в ув'язненні.

У межах групи з політичних питань сторони обговорили можливості розблокування процесу перемовин. Представники РФ у ТКГ наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України № 795 від 15 липня 2020 року.

Українська сторона неодноразово проявляла конструктивну позицію. Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нагадав, що він направив до Верховної Ради листа щодо можливості розглянути відповідність згаданої постанови Мінським домовленостям і зараз очікує відповіді від українського парламенту відповідно до регламенту. Втім, російська сторона продовжує відкладати більшість питань порядку денного та переносить їхній розгляд.

Глава української делегації – Президент України в 1991-1994 рр. Леонід Кравчук закликав учасників консультацій не прив'язувати реалізацію досягнутих на попередньому засіданні ТКГ домовленостей щодо ділянок розмінування та ділянок розведення сил і засобів до розгляду Верховною Радою його звернення щодо відповідності постанови про призначення місцевих виборів положенням Мінських домовленостей. За його словами, розгляд відповідного питання українським парламентом передбачає низку процедур, виконання яких потребує часу.

Українська делегація не сприйняла спроби російської делегації давати оцінку діяльності Верховної Ради, уряду та Президента України.

«ТКГ не правомочна оцінювати діяльність будь-якого уряду. Це не є компетенцією ТКГ», – наголосив Леонід Кравчук.

У межах групи з соціально-економічних питань обговорювалося питання виплат для колишніх працівників «Укрзалізниці». Зокрема, Україна продовжила термін виплат депонованої зарплати через систему швидких переказів «Швидка копійка» Ощадбанку до середини жовтня, щоб гарантувати виплати зарплат колишнім працівникам Донецької та Луганської дирекцій АТ «Укрзалізниця». Йдеться про майже 4700 осіб.

Українська сторона виступила за створення експертної комісії за участю міжнародних фахівців для моніторингу екологічної ситуації в регіонах Донецької та Луганської областей (включно з підконтрольними Києву територіями).

У складі української делегації в сьогоднішньому засіданні також брали участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України, які наразі є внутрішньо переміщеними особами.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 вересня.