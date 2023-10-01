Треба кожну можливість обертати в наближення нашої перемоги – і перемога буде – Володимир Зеленський взяв участь у заходах до Дня захисників і захисниць України

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах до Дня захисників і захисниць України, який відтепер відзначається в нашій країні 1 жовтня.

В урочистостях на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» взяли участь політичні та військові керівники держави, посли іноземних держав, українські захисники та члени їхніх родин, а також ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військово-морського ліцею, Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка ДПСУ, Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

Звертаючись до присутніх, Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішній день обʼєднує мільйони українців та українок, які захищають свободу й незалежність нашої держави, з багатьма поколіннями українського народу, які в різні часи боролися за волю та воювали заради України.

«У наш час у сучасних поколінь українців – у вас та у всіх, хто захищає зараз нашу державу і людей, нашу свободу і незалежність, – є можливість вибороти більше, ніж вдавалося раніше. Наша оборона України від російської навали спирається на історично найбільшу єдність нашого суспільства. Єдність, яку ми бережемо. Україна має історично найбільшу підтримку світу. І більше ніколи Україна не буде платити майбутнім своїх дітей, своїм суверенітетом і своєю волею за примарні обіцянки спокою. Україна зробила історичні висновки», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський висловив переконання, що українська сміливість принесе мир нашій державі.

«Стійкість наших людей має гарантувати цілісність нашої держави. І це буде. Наша єдність має дати нам змогу пройти весь шлях, який необхідно, щоб вигнати окупанта з нашої землі. І це буде. Сміливість, стійкість, єдність – те, чого не можна втрачати, щоб не втратити Україну», – акцентував Президент.

Глава держави висловив вдячність усім, хто зміцнює нову й величну історію свободи для України та українців.

«Я бажаю всім нашим захисникам, нашим захисницям ніколи не втрачати жодної можливості для України. Треба кожну можливість обертати в наближення нашої перемоги – і перемога буде!» – наголосив Президент України.