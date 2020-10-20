Треба поновити та вдосконалити програми допомоги людям на час карантину – Президент на селекторній нараді з питань запобігання поширенню COVID-19

Карантин вихідного дня зменшив пересування та контакти між українцями. Зокрема, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%. Ці дані повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначили, що на вихідних практично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачиненими, а поліція працювала на запобігання можливих скупчень людей. Складні ситуації в окремих областях виникли з продовольчими ринками.

«Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям», – наголосив Володимир Зеленський.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд уже реалізує та підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

«Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти «кредитні канікули» для бізнесу в рамках програми «5-7-9», визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань», – сказав Прем'єр-міністр.

Він також повідомив, що вже проведено низку зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. У наступні декілька днів така робота буде посилена, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі.

Уряд також активно працює над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників. Зокрема, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов нагадав, що медичний працівник, який бореться з COVID-19, прирівняний до військовослужбовця, і нині, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, у різних регіонах відпрацьовуються програми допомоги в разі хвороби.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко додав, що після наказу Глави держави ретельно опрацювати це питання розробка страхових програм активізувалася, і деякі області вже застрахували 60-70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та інші.