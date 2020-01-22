Третього лютого Україну відвідає Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган.

У рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Глави держав також візьмуть участь у роботі Українсько-турецького бізнес-форуму.