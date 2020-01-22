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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

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Зустріч Президента України з Державним секретарем США
Зустріч Президента України з Державним секретарем США

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Третього лютого Україну відвідає Президент Турецької Республіки

1 лютого 2020 року - 11:01

Третього лютого Україну відвідає Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган.

У рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Глави держав також візьмуть участь у роботі Українсько-турецького бізнес-форуму.

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