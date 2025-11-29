Три ірландських університети приєдналися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з міністром подальшої та вищої освіти, досліджень, інновацій і науки Ірландії Джеймсом Лоулессом і представниками ірландських університетів.

Олена Зеленська подякувала освітянам за прийом українських студентів і можливість подальшого навчання нарівні зі студентами з Євросоюзу.

«Така підтримка українських студентів і науковців стала природним підґрунтям для ще одного важливого кроку – долучення ірландських університетів до Глобальної коаліції українських студій. Вона працює для того, щоб вивчення та пізнання України, її культури, шляхом відкриття українських студій стало повноцінною частиною освітніх програм університетів світу», – сказала перша леді.

Під час зустрічі представники університетів міст Корк та Голвей уклали меморандуми про приєднання до Глобальної коаліції українських студій, а Університетський коледж Дубліна підписав лист про наміри долучитися до цієї ініціативи.

«Це означає, що в Ірландії з’являться нові курси, нові дослідження, нові можливості для студентів і викладачів, які хочуть вивчати Україну та українську тематику. Це означає, що правда про Україну – нашу культуру, нашу історію, нашу боротьбу – стане ще більш доступною для світу», – зазначила дружина Президента.

Загалом до коаліції входять 47 університетів із 16 країн світу – Фінляндії, Південної Африки, Чехії, Австрії, Канади, Кореї, Естонії, Італії, Японії, США, Норвегії, Великої Британії, Катару, Швеції, Франції та Ірландії.

«Російській дезінформації та викривленням історії ми протиставляємо можливість пізнати реальну історію та культуру України – без поширених імперських наративів», – наголосила перша леді.