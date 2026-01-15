Президент зустрівся зі Спікеркою Саейми Латвії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею, під час якої обговорили перемовний процес для досягнення миру, дипломатичну ситуацію та програми підтримки України.

Глава держави відзначив вагому допомогу Україні з боку Латвії, зокрема щодо оборони, фінансів, українських міжнародних ініціатив та гуманітарної сфери.

«Ми дуже вдячні вашому народу та всім парламентарям за вашу підтримку. Ви підтримуєте нас скрізь, у кожній резолюції. І дякуємо за підтримку Кримської платформи, за вашу участь. А також найкращі побажання від мене Президенту та Прем’єр-міністерці. Ми дуже вдячні, що ви з нами від самого початку й досі», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі детально йшлося про переговорний процес щодо досягнення миру. Дайга Міеріня наголосила, що Латвія повністю підтримує зусилля України, та запевнила в повному сприянні з боку її країни. За словами Спікерки Саейми, уся зовнішня політика Латвії пов'язана з Україною та зусиллями для її підтримки, і так буде надалі.

«Ми продовжимо робити все, що ми зможемо, для того, щоб допомогти вам стати повноправним членом Європейського Союзу. І в усій нашій риториці ми завжди говоримо також про НАТО. Ми бачимо вас країною – членом НАТО. Ми бачимо місце для вас у цьому альянсі, і ми вважаємо, що ви повинні бути в ньому заради безпеки всіх нас», – сказала Дайга Міеріня.

Також сторони обговорили співпрацю з партнерами в межах Коаліції охочих, подальшу участь Латвії в ініціативі PURL, співвиробництво в межах програми SAFE та напрями партнерства в передових технологіях, де Україна може поділитися своїм досвідом.