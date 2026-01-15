Енергетична підтримка та посилення санкцій проти Росії: Володимир Зеленський зустрівся з Девідом Ламмі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником Прем’єр-міністра, міністром юстиції Великої Британії Девідом Ламмі.

Глава держави подякував Великій Британії за рішення виділити пакет енергетичної підтримки.

«Це дуже важливо. Зараз багато щоденних ракетних атак на наш енергетичний сектор, і будь-яка підтримка є великою підтримкою. Кожного дня нам це потрібно – посилювати нашу енергетичну інфраструктуру, і ми дуже вдячні за це», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент окремо відзначив важливість декларації, яку Україна, Велика Британія та Франція підписали в Парижі.

«Ми дуже вдячні, що в нас є ті, хто так підтримує весь наш народ, – усі ваші люди. Остання зустріч із вашим Прем'єр-міністром, Девіде, була для нас ключовою. Я дуже вдячний за такі кроки до миру. І я дуже вдячний, що ми зі Сполученим Королівством та Францією підписали цей перший крок Коаліції охочих. Перший великий крок ця декларація», – зазначив Глава держави.

Під час зустрічі говорили про продовження спільних зусиль та дипломатичну роботу для досягнення достойного миру.

Володимир Зеленський і Девід Ламмі приділили окрему увагу санкційній політиці проти Росії. Президент наголосив, що російський очільник не демонструє бажання закінчувати війну, і тому партнери мають посилювати санкційний тиск.

Глава держави детально поінформував про ситуацію на полі бою та наголосив, що Росія щомісяця втрачає на фронті 30 тис. своїх солдатів. Це лише офіційно – те, що було зафіксовано на відео.

Сторони обговорили й російський рекрутинг іноземних громадян, зокрема з країн Глобального Півдня, на злочинну війну. Володимир Зеленський і Девід Ламмі обмінялися думками щодо протидії цьому та важливості залучення більшої кількості зусиль з боку держав-партнерів.