Триває зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій

В Адміністрації Президента України тривають консультації Глави держави з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, його заступниками Іриною Геращенко та Оксаною Сироїд і лідерами парламентських фракцій і груп. Тема розмови – дострокове припинення повноважень Верховної Ради. На зустрічі присутні Артур Герасимов, голова фракції партії «Блок Петра Порошенка»; Максим Бурбак, голова фракції партії «Народний фронт»; Вадим Новинський, голова фракції партії «Опозиційний блок»; Олег Березюк, голова фракції партії «Об'єднання «Самопоміч»; Олег Ляшко, голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка; Юлія Тимошенко, голова фракції партії «ВО «Батьківщина»; Ярослав Москаленко, голова депутатської групи «Воля народу»; Віталій Хомутиннік, співголова депутатської групи «Партія «Відродження».

Нагадаємо, 20 травня, під час виступу на урочистому засіданні парламенту з нагоди інавгурації новообраного Президента, Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.