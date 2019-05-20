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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

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Володимир Зеленський: Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є вкрай низька довіра громадян України до цієї інституції

21 травня 2019 року - 14:06

Триває зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій

21 травня 2019 року - 12:20

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Латвії Раймондсом Вейонісом

20 травня 2019 року - 21:57

Президент України Володимир Зеленський обговорив співпрацю між Україною та ЄС із Віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовічем

20 травня 2019 року - 21:41

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Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій

21 травня 2019 року - 12:36

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Триває зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій

21 травня 2019 року - 12:20

Триває зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій

В Адміністрації Президента України тривають консультації Глави держави з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, його заступниками Іриною Геращенко та Оксаною Сироїд і лідерами парламентських фракцій і груп. Тема розмови – дострокове припинення повноважень Верховної Ради. На зустрічі присутні Артур Герасимов, голова фракції партії «Блок Петра Порошенка»; Максим Бурбак, голова фракції партії «Народний фронт»; Вадим Новинський, голова фракції партії «Опозиційний блок»; Олег Березюк, голова фракції партії «Об'єднання «Самопоміч»; Олег Ляшко, голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка; Юлія Тимошенко, голова фракції партії «ВО «Батьківщина»; Ярослав Москаленко, голова депутатської групи «Воля народу»; Віталій Хомутиннік, співголова депутатської групи «Партія «Відродження».

Нагадаємо, 20 травня, під час виступу на урочистому засіданні парламенту з нагоди інавгурації новообраного Президента, Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

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Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій

21 травня 2019 року - 12:36
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