У 27-му річницю Конституції України Президент запропонував до обговорення орієнтири майбутньої Української доктрини та вручив державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України, під час якого запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої Української доктрини.

У засіданні також взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Генеральний прокурор Андрій Костін, урядовці та представники дипломатичного корпусу.

Як зазначив Володимир Зеленський під час свого виступу у сесійній залі парламенту, українці вже показали, що сміливість дає свободу, і доведуть, що свобода дає успіх. «Ми зробимо це українською аксіомою: свобода дає успіх», – наголосив він.

Президент привітав усіх громадян з Днем Конституції України, яка попри все зберігає свою вільну душу та керується своїм народом.

Володимир Зеленський переконаний: українське суспільство потребує нової системи, нових правил і нових можливостей, адже дуже довго державні інституції та представники держави ставились до українців жорстоко, зневажливо та хижацьки.

«Ми створимо нову і набагато сильнішу Україну! Якою бути Україні-переможниці – визначимо всі разом. Так само, як разом захищаємо свободу та незалежність», – наголосив Президент.

«Як Конституція закладає основи, ми потребуємо Доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої Доктрини. Для України, яка йде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця Доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі», – сказав Глава держави.

За підсумками дискусій у Верховній Раді України, у громадах, у ЗМІ, на освітніх, громадських та бізнесових майданчиках України буде розроблено текст Української доктрини та затверджено на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

Окремо Володимир Зеленський запросив долучитися до обговорення положень майбутнього документу українських воїнів: від солдатів, матросів та сержантів до генералів.

«Ніхто не має права визначати долю України, не питаючи їх, наших героїв. І я прошу кожного і кожну в складі Сил оборони та безпеки України – настільки, наскільки це дозволяють умови війни, – взяти участь у нашій загальнонаціональній дискусії щодо Української доктрини», – сказав Глава держави.

Як гарант Конституції України Президент запропонував до початку загальнонаціональної дискусії про Українську доктрину пʼять основних орієнтирів.

Перше – філософія нашої перемоги.

Друге – глобальність української безпеки.

Третє – політика героїв.

Четверте – політика справедливості.

Пʼяте – трансформація за 10 років (нова зовнішня політика, економіка, відносини між державою і суспільством, розвиток територій, освіта та наука, культура, рівень безпеки та свободи в Україні).

«Це – напрями, які можуть бути розкриті тими чи іншими конкретними пунктами, які нація визначить як важливі», – заначив Президент.

«Свобода – це дитя небайдужості, а безпека – побратим сміливості. Україна перемоги буде країною, достойною своїх героїв», – наголосив Глава держави.

Після виступу Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та передав ордени членам сімей воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

Зокрема, з рук Президента отримав орден полковник Сергій Яременко. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни підрозділи зенітної ракетної бригади під його керівництвом знищили загалом майже 490 ворожих цілей.

Глава держави вручив «Золоту Зірку» Героя України командиру штурмової роти ЗСУ лейтенанту Олександру Коваленку. У серпні 2014-го він приєднався до добровольчого батальйону «Айдар», у складі якого захищав суверенітет і територіальну цілісність України. Після початку повномасштабної агресії РФ проти нашої держави багато разів завдавав противнику значних втрат у живій силі й техніці, особисто взяв у полон військовослужбовця російської армії. Неодноразово керував штурмовими діями роти на Донбасі. Територію, яку піхота ПВК «Вагнер» захоплювала чотири місяці, штурмова рота на чолі з Олександром Коваленком звільнила за чотири дні.

Володимир Зеленський також передав ордени рідним військовослужбовців, які були удостоєні звання Героя України посмертно.

Зокрема, нагороди передано сім’ям командира танкового взводу лейтенанта Віталія Сапила та старшого механіка-водія танкового взводу солдата Олександра Лук’яновича, які 25 лютого 2022 року під час захисту кордонів України з боку Білорусі знешкодили до 30 одиниць техніки військ РФ, але внаслідок авіаційного удару поблизу смт Іванків Київської області зазнали поранень, несумісних із життям.

«Золоту Зірку» Героя України Президент передав також родині командира танка танкового взводу головного сержанта Олексія Сенюка, який після початку повномасштабного наступу Росії брав участь у захисті міста Чернігова й загинув 27 лютого 2022 року під час виконання бойового завдання.

Найвищу державну нагороду також передано матері заступника командира зенітної ракетної батареї лейтенанта Віталія Мовчана. У день початку повномасштабного вторгнення Росії зенітна ракетна обслуга під керівництвом лейтенанта виявляла та знищувала повітряні цілі противника, який бомбардував позиції українських військ на Донбасі. Проте ворожі гелікоптери Мі-24, використовуючи складний рельєф місцевості, завдали удару по бойовій машині Віталія Мовчана.

Глава держави передав орден і матері молодшого лейтенанта Юрія Блохи, який загинув 2 березня 2022 року на Миколаївщині. Він забезпечував відхід взводу охорони, чим врятував життя особового складу, проте внаслідок мінометного вогню противника дістав поранення, несумісне з життям.

Нагороду передано родині артилериста, старшого солдата Олександра Лабунського, який разом із командиром батареї реактивної артилерії знищував колони російських військ на Київському напрямку й потрапив під ворожий обстріл. Під час виконання бойового завдання військовослужбовець загинув.

Орден також отримали мати й сестра лейтенанта Богдана Корнійчука, який з 2020 року брав участь в Операції об’єднаних сил на Донбасі та став на захист України під час повномасштабного вторгнення Росії. На початку березня 2022 року в Донецькій області здійснював виведення бойової техніки підрозділу з-під ударів російської артилерії, вступив у нерівний бій із противником, зазнав смертельного поранення, але ціною власного життя забезпечив решті складу підрозділу танкової роти змогу перегрупуватися й дати відсіч окупантам.

Глава держави передав «Золоту Зірку» родині штаб-сержанта Сергія Кулика, інструктора з підготовки артилерійських підрозділів навчального центру підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На початку березня 2022 року в районі міста Буча Київської області під час бою з російськими окупантами Сергій Кулик узяв вогонь на себе й зберіг життя побратимам. Завдяки його мужнім діям було відбито масовану атаку противника, знищено живу силу й техніку армії РФ.

Нагороду також передано сім’ї заступника командира механізованої бригади капітана Віктора Оцерклевича. Капітан неодноразово проводив глибинну розвідку в тилу противника. На початку квітня 2022 року Віктор Оцерклевич вивів підлеглий особовий склад із ворожого оточення в Луганській області. Він сів за кермо БМП і виїхав на захоплений ворогом спостережний пост, де ціною власного життя знищив російських окупантів. Завдяки цьому весь особовий склад вийшов із кільця.

Президент передав орден рідним командира механізованого взводу лейтенанта Юліана Ступака, який загинув на початку березня 2022 року під час звільнення населеного пункту Гусарівка Харківської області. Лейтенант особисто знищив танк противника, чим дав змогу підрозділам вийти на вигідніші позиції. Пізніше забезпечував прикриття виходу взводу й героїчно загинув, зберігши життя особового складу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у боях за Україну.

Володимир Зеленський також вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» старшому сержанту Галині Козаченко, старшому сержанту Дмитру Гневі, солдату Сергію Коліньку, підполковнику Василю Красовському, майору Богдану Кузьменку, полковнику Івану Лукашевичу, майору Івану Урсатію.