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У Баку розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану

17 грудня 2019 року - 08:36

У Баку розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану

У Баку розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Азербайджанській Республіці з офіційним візитом, із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції Президента Азербайджанської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Азербайджану.

Після завершення зустрічі відбудуться переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Ільхама Алієва.

Також будуть підписані двосторонні документи.

Крім того, глави держав оголосять заяви для ЗМІ.

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Офіційний візит Президента України до Азербайджану

17 грудня 2019 року - 08:51
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