У Берліні Андрій Єрмак обговорив з економічним радником канцлера ФРН двосторонню співпрацю України та Німеччини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та радник Федерального канцлера з економічних питань Ларс-Гендрік Рьоллер обговорили на зустрічі в Берліні питання двостороннього економічного співробітництва України та Німеччини.

У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.

Співрозмовники, зокрема, торкнулися питань фінансової підтримки України, а також перспектив інвестиційної співпраці. Андрій Єрмак подякував німецькій стороні за сприяння у виділенні Україні нового траншу кредиту МВФ.

Учасники зустрічі обговорили проведення четвертого Українсько-німецького бізнес-форуму, який заплановано на першу половину наступного року, та можливість участі в ньому Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.