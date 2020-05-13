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У Берліні Андрій Єрмак обговорив з економічним радником канцлера ФРН двосторонню співпрацю України та Німеччини

2 червня 2020 року - 19:12

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та радник Федерального канцлера з економічних питань Ларс-Гендрік Рьоллер обговорили на зустрічі в Берліні питання двостороннього економічного співробітництва України та Німеччини.

У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.

Співрозмовники, зокрема, торкнулися питань фінансової підтримки України, а також перспектив інвестиційної співпраці. Андрій Єрмак подякував німецькій стороні за сприяння у виділенні Україні нового траншу кредиту МВФ.

Учасники зустрічі обговорили проведення четвертого Українсько-німецького бізнес-форуму, який заплановано на першу половину наступного року, та можливість участі в ньому Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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