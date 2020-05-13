У Берліні Андрій Єрмак обговорив з міністром оборони Німеччини питання досягнення миру на Донбасі

У межах робочого візиту до Німеччини керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з федеральним міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України.

У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.

Андрій Єрмак наголосив, що для прискорення просування до миру потрібно, насамперед, забезпечити виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн – учасниць Нормандського формату на грудневому саміті в Парижі, зокрема щодо забезпечення повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.

«Припинення обстрілів є базовою умовою для подальшого розведення сил і розмінування», – сказав керівник Офісу Президента України.

Він наголосив, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинні мати повну свободу пересування, яка останнім часом блокується з боку незаконних збройних формувань.

Крім того, учасники зустрічі обговорили можливості для поглиблення взаємодії України та НАТО, а також питання двосторонньої співпраці.

Міністр оборони ФРН зазначила, що Україна є другом Німеччини. Берлін підтримує нашу країну на шляху до миру й не визнає окупації українських територій – Донбасу та Криму, адже це є кричущим порушенням міжнародного права.

Аннегрет Крамп-Карренбауер наголосила, що нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення територіальної цілісності України.

Німеччина також підтримує ініціативу України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу та очікує на продовження переговорів у Нормандському форматі.

Міністр оборони ФРН зазначила, що Німеччина готова й надалі надавати допомогу в реалізації реформ в Україні.

Аннегрет Крамп-Карренбауер прийняла запрошення свого українського колеги Андрія Тарана відвідати Україну з візитом.