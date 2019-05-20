У Берліні Президент наголосив на своїй рішучості в боротьбі з корупцією та захисті прав інвесторів

Президент України Володимир Зеленський рішучо налаштований на впровадження амбітних перетворень в Україні, зокрема у сфері боротьби з корупцією. Про це він заявив під час офіційного візиту до Німеччини.

За словами Володимира Зеленського, йдеться насамперед про забезпечення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури разом із новоствореним Антикорупційним судом.

Глава держави подякував Німеччині за значну фінансову та технічну допомогу нашій країні та висловив переконання, що ФРН є важливою опорою реформ в Україні.

Зокрема, під час зустрічі Володимира Зеленського та Федерального канцлера Ангели Меркель сторони обговорили перспективи торговельної, економічної та інвестиційної співпраці між двома країнами.

«Німеччина є одним із пріоритетних ринків для України та одним із ключових інвесторів», – зазначив Володимир Зеленський.

При цьому він додав, що серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною та четверте – за обсягами інвестицій у нашу країну.

«Я запевнив Федерального канцлера, що буду гарантом законності та дотримання прав іноземних інвесторів, які працюють в Україні», – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що програмою офіційного візиту Президента України до Федеральної Республіки Німеччина також передбачена зустріч із представниками німецького бізнесу, присвячена поглибленню співпраці.