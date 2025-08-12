У Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца

У Берліні Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч у розширеному форматі.

Передусім Глава держави подякував за підтримку України та організацію онлайн-зустрічі лідерів і засідання коаліції охочих, які відбудуться протягом дня сьогодні.

Президент і канцлер обмінялися деталями своїх нещодавніх контактів із партнерами та окреслили основні параметри подальших обговорень.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц погодилися, що, поки Росія не робить жодних кроків до миру, тиск на неї має зберігатися, а зміцнення України – тривати.

Лідери обговорили можливість збільшення оборонної підтримки, участь Німеччини в новій ініціативі PURL, зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot і ракетами до них.

Також під час зустрічі йшлося про надійні гарантії безпеки. Серед ключових – сильна українська армія та членство в ЄС.