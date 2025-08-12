Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень – звернення Президента
Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень – звернення Президента

12 серпня 2025 року - 20:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна та європейські партнери узгодили п’ять спільних принципів – Володимир Зеленський

13 серпня 2025 року - 20:59

Заява Президента України під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини спілкування з представниками ЗМІ

13 серпня 2025 року - 19:05

У Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца

13 серпня 2025 року - 18:13

Президент України провів розмову з Еміром Держави Катар

12 серпня 2025 року - 22:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Німеччини
Робочий візит Президента України до Німеччини

13 серпня 2025 року - 18:12

Перейти до всіх галерей

У Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца

13 серпня 2025 року - 18:13

У Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца

У Берліні Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч у розширеному форматі.

Передусім Глава держави подякував за підтримку України та організацію онлайн-зустрічі лідерів і засідання коаліції охочих, які відбудуться протягом дня сьогодні. 

Президент і канцлер обмінялися деталями своїх нещодавніх контактів із партнерами та окреслили основні параметри подальших обговорень.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц погодилися, що, поки Росія не робить жодних кроків до миру, тиск на неї має зберігатися, а зміцнення України – тривати.

Лідери обговорили можливість збільшення оборонної підтримки, участь Німеччини в новій ініціативі PURL, зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot і ракетами до них.

Також під час зустрічі йшлося про надійні гарантії безпеки. Серед ключових – сильна українська армія та членство в ЄС.

ф

Робочий візит Президента України до Німеччини

13 серпня 2025 року - 18:12
Версія для друку