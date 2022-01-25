Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей

25 січня 2022 року - 20:19

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Берліні завершилися переговори на рівні політичних радників лідерів країн «Нормандської четвірки»

11 лютого 2022 року - 01:02

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі

10 лютого 2022 року - 20:36

Відбулося перше засідання Ради з молодіжних питань при Президентові України

10 лютого 2022 року - 20:08

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

10 лютого 2022 року - 19:12

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з членами ЄБА
Зустріч Президента України з членами ЄБА

9 лютого 2022 року - 19:00

Перейти до всіх галерей

У Берліні завершилися переговори на рівні політичних радників лідерів країн «Нормандської четвірки»

11 лютого 2022 року - 01:02

У Берліні завершилися переговори на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, у яких брав участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Це була друга зустріч з початку поточного року. Перемовини представників Німеччини, Франції, України та Росії тривали понад дев'ять годин.

Під час переговорів Андрій Єрмак наголосив, що Україна послідовно виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту.Тому українська сторона й надалі вживатиме заходів задля активізації роботи всіх наявних переговорних форматів з метою просування мирного процесу.

Усі сторони підтвердили свою готовність продовжувати перемовини в Нормандському форматі, а також погодилися з необхідністю розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.

Версія для друку