У Берліні завершилися переговори на рівні політичних радників лідерів країн «Нормандської четвірки»

У Берліні завершилися переговори на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, у яких брав участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Це була друга зустріч з початку поточного року. Перемовини представників Німеччини, Франції, України та Росії тривали понад дев'ять годин.

Під час переговорів Андрій Єрмак наголосив, що Україна послідовно виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту.Тому українська сторона й надалі вживатиме заходів задля активізації роботи всіх наявних переговорних форматів з метою просування мирного процесу.

Усі сторони підтвердили свою готовність продовжувати перемовини в Нормандському форматі, а також погодилися з необхідністю розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.