У безпековій допомозі Україні не може бути жодних оборонних табу – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з лідерами Чехії та Словаччини

Сьогодні не може бути жодних штучних обмежень в оборонній допомозі Україні, потрібні амбітні рішення, які зміцнять загальну європейську безпеку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із Президентом Чеської Республіки Петром Павелом і Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Києві.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів Глава Української держави зауважив, що цей день почався з чергового ракетного удару Росії по українських містах. Більшість ворожих ракет було збито, але, на жаль, є влучання й жертви.

«У місті Дніпрі двоє життів забрані терором, зокрема загинула зовсім маленька дитина. У місті Умань ракета зруйнувала житловий будинок, звичайну багатоповерхівку. Станом на цей час відомо про 17 загиблих, серед них три дитини. І дуже багато поранених. Розбір завалів триває», – розповів він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих унаслідок ракетних атак із боку Росії.

Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів із Президентами Чехії та Словаччини сьогодні йшлося про те, як зупинити державу-терориста й притягнути до справедливої відповідальності всіх російських терористів і вбивць.

«Це наше головне завдання – для всіх у Європі, у вільному світі. Росія повинна програти в цій війні, а її керівництво має бути засуджене за злочин агресії та геноцид проти українців, щоб іншим народам не довелося переживати те, що російський терор приніс українцям», – наголосив Глава Української держави.

Президент України подякував словацькому та чеському народам, їхнім лідерам за допомогу в захисті свободи та життя українців.

«Вся надана Україні допомога, кожна надана система ППО, кожен військовий літак, кожна гармата, кожна одиниця бронетехніки, якими ми захищаємося від російської агресії, – це врятовані життя українців і українок», – заявив він.

Володимир Зеленський поінформував своїх колег про ситуацію на фронті й окреслив перспективи, які зараз має Україна.

«Вважаю, що одним із головних висновків із нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що в безпековій допомозі Україні не може бути жодних оборонних табу. Кожне штучне оборонне обмеження для нашої країни – це лише чергова терористична можливість для Російської Федерації», – сказав Президент.

За словами Глави Української держави, абсолютно справедливо буде надати нашим воїнам усе необхідне для захисту життя, зокрема далекобійну зброю, сучасну авіацію, достатню кількість артилерії та бронетехніки.

Під час зустрічі лідери трьох держав також обговорили створені Україною й партнерами політичні можливості для прискорення настання миру.

«Я поінформував про наші зусилля для реалізації нашого плану – української формули миру. Вдячний Словаччині та Чехії за повну підтримку нашої позиції щодо справедливого й сталого миру для України. Основа нашої позиції – це відновлення повної сили Статуту ООН, усіх тих принципів, на яких має базуватися мир, передусім принципу поваги до територіальної цілісності й суверенітету націй», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України окремо подякував своїм колегам із Чехії та Словаччини за підтримку української ініціативи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Іще однією темою перемовин була необхідність посилення Євросоюзу й НАТО шляхом приєднання України. Зокрема, сторони обговорили підготовку до Вільнюського саміту Альянсу.

«Ми очікуємо амбітних рішень, які зміцнять європейську безпеку. Настав час прибрати будь-яку невизначеність у Європі щодо безпеки. І вже цього року ми маємо започаткувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Робимо все для цього», – повідомив Володимир Зеленський.

Глава Української держави відзначив підтримку з боку Словаччини та Чехії європейської та євроатлантичної інтеграції України. За його словами, відповідні принципи зафіксовані у Спільній декларації, підписаній сьогодні.

За його словами, принципово важливою також є подальша підтримка з боку Словаччини та Чехії «Шляхів солідарності Україна – ЄС».

«Це важливо не лише з погляду нашої країни, а й з погляду спільної європейської безпеки. У час, коли Росія робить усе, щоб зруйнувати транзитні й торговельні шляхи у Європі, ми маємо спільно захищати фундаментальні європейські свободи й договори», – переконаний Президент України.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що разом із Єврокомісією буде знайдено рішення, яке допоможе усунути всі штучні обмеження для руху української продукції.

«У нас є ворог, і в нас є партнери. Росія блокує наші експортні лінії та шляхи на морі. Тому не може бути так, щоб наші партнери блокували їх на суші», – наголосив він.

Крім того, Президент відзначив готовність Словаччини та Чехії активніше працювати з Україною щодо проектів відбудови, зокрема рішення Чеської Республіки стосовно патронату над відновленням Дніпропетровщини. Із Президентом Словаччини обговорювалися відповідні кроки щодо Чернігівщини.

«Вдячні чеській стороні й за постачання швидкозбірних мостів для логістичних потреб України. Вдячні словацькій стороні за вже започатковані проекти будівництва житла для наших українських родин. Впевнений, зробимо разом значно більше», – підсумував Володимир Зеленський.

Зі свого боку Зузана Чапутова зазначила, що дружба об’єднує Чехію та Словаччину, і дві країни прагнуть принести це символічне послання Україні.

«Нас об’єднує на лише спільне минуле, а й спільне майбутнє», – наголосила вона.

Президент Словацької Республіки розповіла про своє спілкування з українцями, які постраждали чи втратили рідних унаслідок російської агресії. Як акцентувала Зузана Чапутова, про мир і справедливість потрібно не лише говорити – потрібно боротися за них, і це має розуміти весь цивілізований світ.

«Коли йдеться про воєнні злочини, дуже важливо, щоб за ці злочини було справедливе покарання. Тому дуже рада, що Словацька Республіка – одна з перших країн, яка відправляє групи експертів для документування воєнних злочинів. Це потрібно для того, щоб ми могли в майбутньому притягнути винних до відповідальності», – сказала вона.

Президент Словаччини також наголосила на важливості здобуття Україною повноправного членства у Європейському Союзі. Для цього необхідно здійснити важливі кроки. Зузана Чапутова акцентувала, що Словаччина готова допомагати, щоб цей процес рухався якнайшвидше.

«Україна понад 400 днів бореться із російською агресією. 400 днів ви під бомбардуваннями, вас обстрілюють, знищують цивільні об’єкти, людей. Але ви продемонстрували всьому світові, що не здаєтеся й працюєте для досягнення миру – справедливого миру. І в досягненні цього справедливого миру ми повинні вас підтримати», – акцентувала Зузана Чапутова.

Президент Чеської Республіки також висловився на підтримку членства України в ЄС і НАТО й зазначив, що наша держава заслужила це своєю стійкістю, відвагою, протистоянням і боротьбою за свободу.

«Ми готові надавати допомогу в межах партнерства з нашого досвіду, який ми здобули на шляху до ЄС. Також я привіз запевнення про те, що наша співпраця триватиме й поглиблюватиметься. І стосуватиметься не лише військової допомоги, а й матиме різні форми, зокрема в напрямках розвитку бізнесу. Наші приватні суб’єкти мають зацікавленість у тому, щоб співпрацювати з Україною», – заявив Петр Павел.

Він зазначив, що Чехія прагне перейти від допомоги до співпраці, і країни мають все необхідне для такої взаємодії. Зокрема, є низка проектів, які можна швидко розгорнути.

«Ми готові запропонувати нашу підтримку та співпрацю у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та житлового господарства. Надзвичайно радий тому, що в цих питаннях ми дійшли згоди з паном Зеленським. Ми досягли розуміння, що ця співпраця має відбутися, і ми будемо рухатися, щоб її швидко реалізувати», – наголосив Президент Чеської Республіки.

За його словами, з метою поглиблення співпраці та полегшення реалізації проектів двосторонньої взаємодії Чехія планує відкрити Генеральне консульство у Дніпрі.

Петр Павел також запевнив, що Чехія підтримує створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів, скоєних агресором на території України.