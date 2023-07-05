У Братиславі Президент України зустрівся з Головою Національної ради Словаччини

У межах візиту до Словацької Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Національної ради Словаччини Борисом Колларом та словацькими парламентарями.

Глава держави висловив подяку Голові й депутатам Національної ради за низку рішень на підтримку України, зокрема щодо визнання російського режиму терористичним, а Росії – державою, що підтримує тероризм.

Володимир Зеленський також високо оцінив нещодавнє рішення парламенту Словаччини про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Президент України й Голова Національної ради предметно обговорили участь Словаччини в реалізації Формули миру та євроатлантичних прагнень України.