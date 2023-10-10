У Брюсселі Президент України зустрівся з міністром оборони США

Під час робочого візиту до Бельгії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Глава держави подякував Ллойду Остіну за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки.

Міністр оборони США поінформував Президента про прогрес у наданні нашій державі додаткових систем ППО.

Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони саме напередодні зимового періоду.

«Зима – це велике випробування. Нам справді потрібна допомога партнерів для захисту критичної інфраструктури. ППО – це не лише військове питання. Від цього залежить нормальність життя, як працюватиме економіка, як платитимуться податки, які йдуть на забезпечення потреб армії, наш захист від російської агресії. Також від цього залежить, скільки людей повернеться до України з-за кордону», – зазначив Глава держави.

Президент подякував США за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії. Зокрема, він зробив акцент на важливості постачання фронтової ППО, систем РЕБ та артилерійських снарядів.

Зі свого боку Ллойд Остін запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для України. Він наголосив, що Сполучені Штати мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.