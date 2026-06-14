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У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

18 червня 2026 року - 23:18

У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Лідери обговорили питання двостороннього порядку денного та європейської інтеграції України, а також виклики, які зберігаються для всіх країн Європи через російську агресію.

Глава держави подякував Польщі за підтримку України з перших днів російського вторгнення, що важливо для нашого регіону та всієї Європи.

Президент наголосив, що спільні безпекові інтереси та свобода кожної нації, яка живе поруч із Росією, мають бути захищені.

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Робочий візит Президента України до Бельгії

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