У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Лідери обговорили питання двостороннього порядку денного та європейської інтеграції України, а також виклики, які зберігаються для всіх країн Європи через російську агресію.

Глава держави подякував Польщі за підтримку України з перших днів російського вторгнення, що важливо для нашого регіону та всієї Європи.

Президент наголосив, що спільні безпекові інтереси та свобода кожної нації, яка живе поруч із Росією, мають бути захищені.