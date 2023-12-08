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У Буенос-Айресі Володимир Зеленський провів зустріч із Хав’єром Мілеєм після інавгурації новообраного Президента Аргентини

10 грудня 2023 року - 23:03

У Буенос-Айресі Володимир Зеленський провів зустріч із Хав’єром Мілеєм після інавгурації новообраного Президента Аргентини

У межах заходів з нагоди інавгурації новобраного Президента Аргентинської Республіки Хав’єра Мілея Президент України Володимир Зеленський провів із ним зустріч у Буенос-Айресі.

Глава Української держави подякував Хав’єру Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду Президента Аргентини.

«У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії», – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що Україна та Аргентина, народи двох держав можуть мати потужне спільне майбутнє. Президент України зазначив, що аргентинський народ надзвичайно поважає свободу, а це саме те, за що сьогодні борються українці.

Глава Української держави розповів Президентові Аргентини про процес імплементації Української формули миру. Він запросив аргентинську сторону до участі в четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру в січні 2024 року та в підготовці першого установчого Глобального саміту миру.

Сторони також обговорили наступні кроки в підготовці саміту Україна – Латинська Америка, який дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України з державами регіону.

Окрему увагу співрозмовники приділили розвитку двосторонньої співпраці в низці сфер.

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