У Chatham House Президент України зустрівся з керівниками британських аналітичних і дослідних центрів

У Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House) Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує жити й боротися проти російської агресії.

«На мою думку, весь сенс нашої боротьби та нашого життя міститься в дуже простих, але з дуже сильним змістом словах: “Слава Україні!”», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що для нього важливо бути у Великій Британії та, зокрема, відвідати Chatham House, адже британці дуже допомагали з початку повномасштабної російської агресії та продовжують підтримувати Україну.

Під час обговорення йшлося про ситуацію на полі бою та дипломатичну роботу для досягнення справедливого й сталого миру.

Також обговорили зростання українського оборонного виробництва, особливо виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами.

Крім того, йшлося про необхідність збільшення санкційного тиску на Росію та важливу роль у цьому процесі Сполучених Штатів Америки.

Детальна увага – співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном, що створює загрози не лише для України, а й для інших держав світу.