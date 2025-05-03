У Чехії Олена Зеленська взяла участь у конференції «Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у конференції «Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України» в Чехії.

Дружина Президента подякувала за запрошення першій леді Чеської Республіки Єві Павловій, організаторам: Чеському інституту медичних технологій, уряду Чехії, міністру охорони здоров’я та країнам-учасницям – Польщі й Данії – за системну підтримку.

Вона також висловила вдячність Європейській комісії за ініціативу Ukraine Facility. Олена Зеленська відзначила, що саме Чехія стала першою країною, яка скористалася цим інструментом для відновлення української медичної сфери.

«Зараз навантаження на кожного лікаря, на кожну лікарню в Україні в рази, якщо не в десятки разів, більше, ніж у сусідніх із нами країнах. За даними нашого МОЗ, 83 відсотки людей відчувають стрес, 78 відсотків пов’язують це безпосередньо з війною. Водночас ніхто не скасовував хвороб мирного часу. І ось чому я вдячна Чехії за те, що ви поряд із нами на цьому шляху порятунку людей, їхнього фізичного й ментального стану», – сказала Олена Зеленська.

У присутності перших леді, міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, міністра охорони здоров’я Чехії Властіміла Валека було підписано меморандуми про міжнародне медичне партнерство.

Один із них – між дитячою лікарнею «Охматдит» й Інститутом клінічної та експериментальної медицини. Партнерство передбачає стажування українських лікарів, проведення спільних освітніх заходів і конференцій, обмін досвідом в організації медичних процесів, упровадження цифрових рішень та інноваційних методів лікування в Україні.

Також було укладено меморандум про міжнародне медичне партнерство між Регіональним медичним центром родинного здоров’я Дніпропетровської обласної ради та Університетською лікарнею міста Брно. Співпраця між закладами фокусується на розвитку напрямів онкогематології, педіатрії, ментального здоров’я та впровадженні інноваційних методів лікування.

«Кожне партнерство – безцінне, бо обов’язково рятує когось. Але, як в усіх партнерствах, цей рух двосторонній, адже не тільки з Україною діляться знаннями й навичками. Нашим лікарям із їхнім воєнним досвідом також є чим поділитися та збагатити світову медицину й допомогу людям», – підсумувала Олена Зеленська.