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Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

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У Давосі Президент України провів зустріч із Державним секретарем США

16 січня 2024 року - 15:26

У Давосі Президент України провів зустріч із Державним секретарем США

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

У заході також узяли участь радник Президента Сполучених Штатів із питань національної безпеки Джейк Салліван і спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки за всебічну допомогу та лідерську роль у підтримці України.

«Україна вдячна Президенту США, Конгресу та всьому американському народові за незмінну й потужну підтримку нашої держави. Ми розраховуємо на продовження вашої значної підтримки, яка є необхідною для нашої країни», – сказав Володимир Зеленський. 

Сторони підбили підсумки четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбулася в Давосі, та обговорили початок підготовки до Глобального саміту миру. Співрозмовники відзначили необхідність представництва на ньому максимально широкого кола країн. 

Також ішлося про підготовку до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у США. Учасники зустрічі окремо відзначили важливість роботи над двостороннім документом у межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Володимир Зеленський поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на полі бою, а також про пріоритетні завдання Сил оборони України на поточний рік і потреби для їх виконання. 

Учасники зустрічі скоординували кроки в контексті подальшої оборонної співпраці між Україною та США, акцентували на важливості посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей нашої держави.

Сторони обговорили питання залучення міжнародних інвестицій в Україну, зокрема в оборонне виробництво. Співрозмовники зазначили, що метою співпраці має стати збільшення самодостатності України та зниження рівня залежності від міжнародної оборонної та фінансової допомоги.

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Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

16 січня 2024 року - 12:15
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