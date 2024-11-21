У День Десантно-штурмових військ Президент відзначив воїнів державними нагородами

З нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та рідними загиблих Героїв України і вручив державні нагороди.

На церемонії також була присутня делегація Великої Британії на чолі з начальником штабу оборони, адміралом, сером Ентоні Радакіном.

Глава держави зазначив, що Десантно-штурмові війська бʼються на найбільш складних напрямках і виконують найскладніші завдання.

«Немає такої дійсно гарячої ділянки нашого фронту, яка б не відчула силу наших ДШВ. І окремо хочу подякувати нашим воїнам-десантникам за Курську операцію – за те, що Україна довела, що здатна за будь-яких обставин спрямовувати цю війну так, щоб у Росії розуміли, що вони накоїли цією війною і що вони будуть за це обов'язково відповідати», – сказав Президент.

Володимир Зеленський закликав завжди пам’ятати всіх українців та українок, які віддали свої життя на полі бою заради України та її незалежності. Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» рідним трьох загиблих Героїв України. Найвищого звання посмертно удостоєні:

Лейтенант Віталій Дудай. Взвод під його командуванням неодноразово відбивав ворожі атаки поблизу Мар’їнки, завдавав ворогу значних втрат у живій силі, знищив три танки, кілька БМП та автомобілі з піхотою. Віталій Дудай загинув торік 21 травня внаслідок ворожого мінометного обстрілу під час заміни групи на бойових позиціях.

Старший сапер Данило Звонарьов. Робив проходи через ворожі мінно-вибухові загородження, мінував передній край оборони, брав участь у штурмах та у складі евакуаційних груп вивозив поранених і загиблих під ворожим вогнем. 23 липня минулого року під час мінування переднього краю оборони в районі Мар’їнки Данило Звонарьов у складі своєї групи потрапив під артобстріл. Він закрив собою двох побратимів, але сам загинув від множинних осколкових поранень.

Сержант Артем Собченко. Під час боїв у Соледарі як бойовий медик урятував життя та здоров’я багатьом побратимам, брав участь в оборонних боях у Бахмуті та керував підрозділом. Під час чергового російського штурму його боєць зазнав поранення й сам не міг потрапити в укриття. Артем Собченко під прицільним стрілецьким вогнем дістався до побратима, надав допомогу та евакуював. Але під час переміщення на вогневу позицію він унаслідок артобстрілу зазнав несумісного з життям поранення.

Ще два Герої України особисто отримали орден «Золота Зірка»:

Полковник Євген Ласійчук. Командир 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, яка воює на Покровському напрямку. У березні підрозділ під його керівництвом зірвав масштабний наступ російських окупантів, які залучили 36 танків і 12 БМП. Загалом за час оборони на цьому напрямку воїни бригади знищили майже тисячу окупантів та ще понад півтори тисячі поранили, а також ліквідували 43 танки, 81 БМП, 4 БТР, 1 РСЗВ та 17 безпілотників.

Майор Руслан Панезьоров. Торік у січні поблизу Кліщіївки під час евакуації трьох поранених побратимів потрапив під ворожий обстріл, але попри це разом із групою залишився на полі бою та знищив 15 окупантів. Узимку цьогоріч під прицільним вогнем артилерії й танків забезпечував прохід штурмовим групам, а потім влаштовував мінно-вибухові загородження. Завдяки цьому вдалося знищити близько 35 окупантів та 5 БПМ.

Ще двом захисникам Глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Полковник Андрій Ткачук. Командир 71-ї окремої єгерської бригади, яка восени минулого року вела оборонні й наступальні дії на Запорізькому напрямку та просунулася до 1 км вглиб лінії фронту. У травні цьогоріч бригада разом з іншими військовими частинами ЗСУ знищила 8 САУ, 14 танків, 11 БМП та 36 одиниць автомобільного транспорту в районі Вовчанська.

Полковник Олексій Явкун. Командир 81-ї окремої аеромобільної бригади, підрозділи якої з березня до квітня цього року поблизу Білогорівки знищили 8 танків Т-80, 6 БМП, склад боєприпасів і до 50 російських окупантів та змусили ворога відступити. Також лише за один бій на початку травня підрозділи бригади ліквідували 3 танки Т-80, 2 БМП, 1 БТР та до 20 загарбників.

Крім того, Глава держави відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і княгині Ольги ІІ ступеня.

Президент передав відзнаку «За мужність та відвагу» 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ, а також присвоїв 77-й окремій десантно-штурмовій бригаді почесне найменування «Наддніпрянська» та 148-й окремій артилерійській бригаді – «Житомирська».