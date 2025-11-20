У День Гідності та Свободи Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

У соціальних мережах вони зазначили, що цей день для українців передусім – ушанування того, якою є ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету.

«З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності – надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти. І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють хід історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, як заради самого себе», – наголосили Президент і перша леді у спільному дописі.