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У День Конституції України Володимир Зеленський вшанував пам'ять гетьмана Пилипа Орлика

28 червня 2023 року - 14:49

У День Конституції України Володимир Зеленський вшанував пам'ять гетьмана Пилипа Орлика

З нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять автора першої української Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

Зокрема, від Глави держави встановлено корзину квітів до пам'ятника гетьману на перетині вулиць Липської та Пилипа Орлика в Києві.

Укладений 1710 року документ, що увійшов в історію як Конституція Пилипа Орлика, вважається першою європейською конституцією в сучасному її розумінні. У Конституції Пилипа Орлика було передбачено створення першої в Європі моделі вільної, незалежної держави, заснованої на природному праві народу на свободу і самовизначення. У документі визначено поняття вільного народу, основи демократії та правосуддя, а також антикорупційні та соціальні засади.

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