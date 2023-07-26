У День медичного працівника Володимир Зеленський відвідав лікарні на Миколаївщині

Під час робочої поїздки до Миколаївської області в День медичного працівника Президент України Володимир Зеленський відвідав медзаклади в Миколаєві та Очакові.

У хірургічному відділенні лікарні в обласному центрі Глава держави поспілкувався з дітьми, які лікуються після мінно-вибухових травм, яких вони зазнали під час обстрілів регіону російськими окупантами.

Володимир Зеленський поспілкувався з медичними працівниками та привітав їх із професійним святом.

Як зазначив Президент, держава має ще більше цінувати медиків і покращувати умови їхньої важливої роботи.

«Знаю, у яких безпекових умовах ви працюєте. Хочу подякувати вам за велику роботу, за те, що повертаєте до життя дітей, зокрема з інших регіонів, які є нашим майбутнім», – сказав він.

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди військовим і цивільним. Зокрема, військові медики отримали від Президента ордени «За мужність» III ступеня та ордени Данила Галицького.

В Очакові Глава держави відвідав стабілізаційний медичний пункт, де отримують допомогу захисники України, поранені на передовій.

Президент ознайомився з медичною технікою та роботою лікарсько-сестринської бригади. Глава держави оглянув обладнання палат, стоматологічний кабінет, лабораторію та хірургічне відділення медпункту.

В Очакові Володимир Зеленський також вручив військовим медикам ордени «За мужність» III ступеня, орден Данила Галицького, медалі «За військову службу Україні» та «За врятоване життя».