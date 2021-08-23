У День Незалежності Президент нагородив орденом Свободи Сергія Бубку та присвоїв звання Героя України п’ятьом громадянам

Під час урочистостей з нагоди 30-річчя незалежності України у Києві Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив інші високі державні нагороди.

За особисту мужність і героїзм, вірність військовій присязі звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно солдату Сергію Білоусу та старшині Максиму Ридзаничу. Також почесне звання отримав полковник Євген Сидоренко.

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність, Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави народному артисту Назарію Яремчуку (посмертно).

Звання Героя України з врученням ордена Держави Президент також присвоїв учителю фізики комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27» Харківської міської ради Іллі Гельфгату за визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність.

За вагомий особистий внесок у розбудову Української держави, розвиток національної освіти, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку.

Крім того, за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, виявлену під час бойових дій, та зразкове виконання службового обов’язку орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Президент нагородив підполковника Віктора Кохана.

Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня нагороджено посмертно міністра закордонних справ України у 1990-1994 та 2000-2003 роках Анатолія Зленка. Нагороду отримала його донька Анастасія Анатоліївна.

Володимир Зеленський також вручив орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня президентові Національної академії педагогічних наук України, академіку Національної академії наук України Василю Кременю, директору держустанови «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України» Василю Лазоришинцю.

Крім того, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня були нагороджені актор і співак Вахтанг Кікабідзе та головний тренер збірної команди України з футболу у 2016-2021 роках Андрій Шевченко.

З рук Президента орден княгині Ольги І ступеня отримала академік-секретар Національної академії наук України, директор Інституту демографії і соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова, орден княгині Ольги ІІІ ступеня – професор кафедри державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) Марія Байляк, завідувач кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталія Виноград, диригентка Оксана Линів, керівник ГО «Співтовариство сімей, які виховують дітей з вадами розвитку «Бачити серцем» (м. Київ) Олеся Яскевич.

Також Глава держави нагородив медаллю «За військову службу Україні» прапорщика Сергія Білявцева, прапорщика Дмитра Глову, сержанта Миколу Лавренчука, капітана медичної служби Олену Ратушну, підполковника Сергія Рогальського, старшого солдата Володимира Чубенка.

Медалі «Захиснику Вітчизни» від Президента одержали підполковник медичної служби Людмила Гаркава та сержант Руслан Чигринов.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджені директор КП «Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міської ради Сергій Горіщак, завідувач відділення комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Олег Яковенко.

Крім того, Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Народний артист України» головному хормейстерові державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка» Богдану Плішу та артистові драми – провідному майстрові сцени державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка» Олександру Форманчуку.

Почесне звання «Заслужений артист України» Президент присвоїв артистові театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра» Андрію Ісаєнку та співакові, автору пісень, композитору Дмитру Монатику.