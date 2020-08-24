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У День шахтаря Президент відзначив державними нагородами працівників вугільної галузі

30 серпня 2020 року - 12:53

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських шахтарів державними нагородами за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високу професійність.

Відповідний указ № 367/2020 Глава держави підписав з нагоди Дня шахтаря.

Так, Президент нагородив одного гірника орденом «За заслуги» ІІ ступеня, п'ятьох – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, дванадцятьох – орденом «За доблесну шахтарську працю» ІІІ ступеня, вісьмох – медаллю «За працю і звитягу» та одного – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Крім того, одному шахтарю  присвоєно почесне звання «Заслужений гірник України», а ще дванадцятьом – «Заслужений шахтар України».

«Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна та небезпечна робота – потрібна й важлива. Вдячний за кожну секунду світла та градус тепла в наших з вами оселях», – заявив Глава держави.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №367/2020

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня шахтаря
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