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У День Сил спеціальних операцій Президент відвідав передові позиції ССО на Бахмутському напрямку та вручив державні нагороди

29 липня 2023 року - 13:42

У День Сил спеціальних операцій Президент відвідав передові позиції ССО на Бахмутському напрямку та вручив державні нагороди

У День Сил спеціальних операцій Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ССО на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Володимир Зеленський побував у командному пункті тактичних груп ССО у Часовому Яру. Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну ситуацію в зоні відповідальності, виконання спеціальних завдань і потреби підрозділів у зброї, техніці та обладнанні.

Президент України поспілкувався з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ, привітав їх зі святом та вручив державні нагороди.

Володимир Зеленський відзначив героїзм і високу професійність бійців ССО.

«Вітаю з Днем ССО. Важливий день для України, для ЗСУ. Дуже приємно вас привітати. Зрозуміло, що ситуація непроста, але ви – потужні люди. Бажаю вам міцності, здоров’я та перемоги. Напевно, народ України небагато чує про ССО, тому що ви завжди в найгарячіших точках. Але хочу сказати, що всі знають, які хлопці в ССО. Знають, що всі ви – дуже героїчні, від вас багато залежить, бо ви завжди на першій лінії фронту», – зазначив він.

Глава держави, зокрема, нагородив воїнів відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», орденами Богдана Хмельницького І ступеня та вручив цінні подарунки.

«Дякую вам за все. Дякую за службу, за те, що ви робите, за те, що захищаєте нас усіх. Бажаю здоров’я, повертайтеся з перемогою», – сказав Володимир Зеленський.

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