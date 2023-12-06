У день Святого Миколая Олена Зеленська відвідала «Школи супергероїв»

У день Святого Миколая перша леді України Олена Зеленська разом із командою Оlena Zelenska Foundation відвідала учнів «Школи супергероїв» та передала подарунки від своєї фундації.

«Школа супергероїв» – державна установа, під патронатом першої леді. Спочатку це була громадська ініціатива. З 2016 року її апробували й масштабували на декілька лікарень. Ініціатива довела свою ефективність, доцільність і значущість. Нині функціонують уже 11 освітніх осередків «Школи супергероїв» у дитячих лікарнях для надання освітніх послуг дітям від трьох до 18 років під час проходження стаціонарного лікування чи реабілітації.

«Часом діти вимушені довго, іноді по кілька місяців, жити в лікарняних палатах. Через це вони не можуть у звичному режимі відвідувати заклади дошкільної освіти чи школи. А завдяки таким школам, їхнім педагогам можна й лікуватися, і навчатися водночас, не відстаючи від програми, здобувати знання, знаходити друзів і планувати майбутнє», – зазначила Олена Зеленська.

Разом із командою своєї фундації перша леді відвідала дві «Школи супергероїв» на Житомирщині, організовані на базі лікарень, та передала дітям набори для розвитку й творчості, іграшки та конструктори, якими зможе користуватися весь клас. Такі самі подарунки доправлять сьогодні в інші «Школи супергероїв» по всій країні.

«Щоб у всіх було свято з новими враженнями, відкриттями, мріями, навіть якщо доводиться зустрічати його в лікарні», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська та представники Фундації відвідали відкритий урок з історії, присвячений дню Святого Миколая.

«Користуючись нагодою, вітаю з днем Святого Миколая всіх дітей та їхніх близьких. Нехай вам буде тепло й радісно разом, нехай так буде завжди, і жодні випробування цьому не завадять», – побажала Олена Зеленська.

Основними напрямами роботи Оlena Zelenska Foundation є гуманітарна допомога, підтримка медицини й освіти в Україні. Для проєктів, які реалізує фундація, залучаються виключно кошти іноземних меценатів і донорів, які хочуть допомогти українцям у відновленні нормального життя.