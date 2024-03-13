У День українського добровольця ми дякуємо кожному й кожній, хто став на захист Української держави та суспільства – Президент вручив нагороди воїнам

З нагоди Дня українського добровольця Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив державні нагороди, зокрема ордени «Золота Зірка» Героя України.

«Сьогодні ми дякуємо кожному, дякуємо кожній, хто став на захист Української держави та суспільства. Ми дякуємо тим, хто обрав Україну, коли від цього залежало все. Хто не залишився осторонь і не побоявся боротися», – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.

За його словами, власна національна держава та національна культура – це не просто спадок, це завжди сміливі прояви волі конкретних людей, які присвячують себе тому, щоб українське збереглося.

«Росія не зламала українців, бо люди пішли захищати своє та не здали Україну ворогу. І дотепер мільйони об’єднані спільним відчуттям, що Україна – це всі її люди, усі, хто за неї справді бореться. Саме таке відчуття приносить перемоги. Відчуття спільності. Відчуття обов’язку. Відчуття України. Наша єдність, наша воля боротися проти російської окупації. Боротися сміливо й перемагати заслужено», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність кожному українському солдату та кожному командиру, які б’ються заради України, та кожному, хто працює на спільну українську перемогу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх українських героїв різних часів, які віддали свої життя, щоб Україна жила.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» Герою України, молодшому лейтенанту ЗСУ Віталію Сукачу, який добровільно пішов до лав Збройних Сил у 2014 році. З початку повномасштабного вторгнення Росії командир роти виконує бойові завдання в Донецькій області, зокрема успішно стримує противника та завдає окупантам великих втрат у живій силі й техніці.

Президент також передав орден «Золота Зірка» родині полеглого Героя України, молодшого сержанта ЗСУ Василя Поліщука, який захищав Україну з 2014 року та виконував бойові завдання на сході країни. У серпні 2022-го, під час наступу ворога на Харківщині, він вивів підлеглий особовий склад з-під вогню, але зазнав поранення, несумісного з життям.

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині військовослужбовця Національної гвардії України, головного сержанта Вадима Жукова, який був удостоєний звання Героя України посмертно. Він захищав країну з 2014 року, а з початку повномасштабного вторгнення Росії виконував бойові завдання на Харківщині та Луганщині, неодноразово відзначався влучними пострілами з гранатомета.

Найвищу державну нагороду також передано сім’ї полеглого Героя України, молодшого лейтенанта Павла Трухана, який у лютому 2022 року добровільно вступив до лав захисників Батьківщини. Командир кулеметного взводу виконував завдання на сході країни. У квітні 2023-го, під час ворожого штурму позицій та обстрілу з мінометів, військовий евакуйовував побратимів і зазнав поранення, несумісного з життям.

Крім того, Глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня старшого лейтенанта Нацгвардії Олександра Слюсаря. Орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено старшого лейтенанта Владислава Роїка та майора Дмитра Тарасенка з лав ЗСУ, а також капітана Нацгвардії Олександра Маляренка.

Президент також вручив військовослужбовцям ордени «За мужність» ІІІ ступеня та Данила Галицького.