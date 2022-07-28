У День Української Державності Президент вручив захисникам України відзнаки «Хрест бойових заслуг»

Президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою Глави держави «Хрест бойових заслуг» українських воїнів, які проявили себе в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагородження відбулося в сесійній залі Верховної Ради під час урочистої частини пленарного засідання з нагоди Дня Української Державності.

«Коли сьогодні, у День Української Державності, тут, у Верховній Раді України, перед усім українським народом я відзначатиму сильних людей за сильні вчинки «Хрестом бойових заслуг», я хочу, щоб усі українці відчували: ми – за спинами тих, хто на полі бою захищає нашу державу, а за нашими спинами – мільйонів українців, які живуть зараз, – ті, хто протягом століть творив українську історію, українську культуру та український характер», – сказав Президент.

Зокрема, відзнаку Глави держави отримала снайпер 2-ї категорії, старший матрос Олена Заблоцька, яка, ризикуючи своїм життям, на власних плечах евакуювала військовослужбовця для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагороджений і командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, який із початку збройної агресії РФ проти України особисто керував обороною Києва та області. Завдяки його вмілому командуванню, своєчасним раціональним та продуманим рішенням противника було зупинено. Під безпосереднім керівництвом Олександра Сирського був організований наступ із подальшим визволенням населених пунктів Київської області. В результаті на цьому напрямку противник був змушений терміново відступити за межі державного кордону України.

Нині Олександр Сирський сумлінно виконує службові обов’язки на посаді командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Під його безпосереднім керівництвом було взято під вогневий контроль Антонівський та Каховський мости, що дає змогу контролювати переміщення озброєння та військової техніки противника. Крім того, було зруйновано логістичне постачання ворога, що перешкоджає йому у створенні ударних угруповань. Також завдяки вмілому керівництву Олександра Сирського всі намагання противника побудувати понтонну переправу поблизу Дар’ївського мосту через річку Інгулець не мали успіху.

Нагороду отримав командувач військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Андрій Ковальчук, який уміло керує військовими частинами та підрозділами оперативно-стратегічного угруповання військ «Олександрія» під час проведення оборонної операції на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей. Під його керівництвом було сплановано вогневе ураження противника у Херсонській області, знищено логістичну інфраструктуру ворога, склади з боєприпасами, командні пункти та центри управлінь противника, що унеможливлює подальше пересування російського війська на Херсонщині.

«Хрестом бойових заслуг» також відзначений старший лейтенант Дмитро Лінник, який у травні – червні 2022 року керував обороною населеного пункту Миколаївка Луганської області. У червні він організував та очолив знешкодження диверсійно-розвідувальної групи, взявши в полон дев’ятьох військовослужбовців противника. Були зірвані плани ворога з оточення та знищення підрозділів, які здійснювали оборону Сєвєродонецька й Лисичанська протягом двох місяців.

Відзначений і Майор Руслан Маришев, який з 24 лютого 2022 року й до цього часу виконує бойові завдання з відсічі збройній агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганських областях. Підпорядковані йому підрозділи знищили значну кількість живої сили й техніки противника. Бійці не давали ворогу змоги протиснутися вглиб нашої оборони.

Нагороду отримав головний сержант Сергій Міщенко, командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів. Мобільний розрахунок ПТРК «Стугна-П» під його командуванням продемонстрував високу результативність. Зокрема, під час бойових зіткнень з противником у районі населеного пункту Підлісне Луганської області Сергій Міщенко знищив живу силу противника та боєкомплект. Всього під безпосереднім керівництвом військовослужбовця було знищено 14 одиниць броньованої техніки ворога, зокрема вісім танків.

Також відзначений капітан Дмитро Береговий, підрозділ якого постійно виконував завдання зі знищення живої сили й техніки, опорних пунктів противника на сході України. Під час операцій підрозділ також захоплював техніку та військовослужбовців РФ, зокрема офіцерів.

Нагороджено полковника Євгена Булацика, який із перших днів збройної агресії Російської Федерації попри масовані удари по аеродрому базування та серйозні руйнування інфраструктури не допустив припинення виконання бойових завдань підпорядкованою бригадою. За час бойових дій як командир екіпажу Су-24М виконав 51 виліт, з яких 42 – бойових. Під час вильотів було знищено значну кількість особового складу й техніки ворога.

Серед нагороджених – бригадний генерал Андрій Гнатов, який уміло керує військовими частинами та підрозділами оперативного угруповання військ «Примор’я» під час проведення оборонної операції на території Миколаївської та Херсонської областей. Завданий удар змусив ворога відмовитися від наступальних дій та зупинитися на певних рубежах. Крім того, підпорядковані генералу війська відновили контроль над п’ятьма населеними пунктами на Херсонщині. Під час операцій ворог зазнав значних втрат техніки й живої сили.

Лейтенант медичної служби Юлія Головня з початку повномасштабної агресії Росії перебувала безпосередньо в районі ведення бойових дій у Луганській області. Була начальником евакуаційного екіпажу, зокрема особисто під постійними обстрілами виносила поранених і травмованих з передових позицій та доправляла їх до точки евакуації медичним транспортом. Її екіпаж урятував велику кількість особового складу мотопіхотного батальйону та приданих підрозділів.

Відзначений і бригадний генерал Михайло Драпатий, який з 24 лютого 2022 року бере участь у відбитті збройної агресії Росії. Військові частини та підрозділи оперативного угруповання військ «Каховка» під командуванням генерала звільнили низку населених пунктів Херсонської та Дніпропетровської областей і просунулися вглиб оборони противника на відстань від шести до 23 кілометрів. Це оперативне угруповання знищило близько 140 військовослужбовців противника, 13 було взято в полон. Також було знищено значну кількість різної техніки.

Командир гранатометного відділення, сержант Павліна Николаєвич у червні цього року на Луганщині допомагала зупиняти ворога, який переважав у кількості особового складу й техніки, та зривати ворожі наступи. 23 червня поблизу населеного пункту Верхньокам'янка під час наступу противника відкрила вогонь з гранатомета й особисто знищила один БМП-2 та п’ятьох піхотинців. Потрапивши в оточення, керувала відведенням групи в безпечне місце, зберігши життя і здоров’я товаришів по службі.

Також відзначений молодший сержант Олександр Рогачевський, завдяки вмілим діям якого було знищено боєкомплекти й техніку ворога. У червні в районі Сєвєродонецька, ризикуючи життям, він прикрив евакуацію груп спеціального призначення з промислової зони міста та взяв учать у зупиненні прориву ворога, щоб запобігти оточенню наших військ поблизу Лисичанська. Під час бою Олександр Рогачевський відтягнув пораненого командира групи в безпечне місце для надання медичної допомоги.

Підполковник Павло Розлач з початку повномасштабного вторгнення РФ керував особовим складом під час ведення ворогом наступальних дій у Херсонській області. Вміло організовував вогневі засідки для техніки противника. Його значний бойовий досвід урятував сотні життів військовослужбовців. Підполковник застосовує нестандартну тактику ведення бойових дій. За його участю було звільнено низку населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях.

Серед нагороджених – старший лейтенант Анатолій Танцюра, командир артилерійської бойової частини середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко», який бере участь у відбитті російської агресії. Завдяки ініціативності Анатолія Танцюри постійно здійснюється вогневе ураження берегових та повітряних цілей. Загалом було знищено близько 800 осіб та понад 30 одиниць бойової техніки. Крім того, збито п’ять крилатих ракет ворога. Анатолій Танцюра особисто керував знешкодженням двох виявлених плавучих мін.

Полковник Микола Мішакін успішно виконував бойові завдання щодо недопущення прориву російських військ на Київщині, в результаті чого було знищено понад 10 одиниць бронетехніки й велику кількість живої сили противника. Під час боїв на Луганщині завдяки діям Миколи Мішакіна евакуйовано та врятовано життя близько 25 сімей. Полковник також брав активну участь у боях на Сєвєродонецькому напрямку.

Штаб-сержант Роман Паламарчук виконував бойові завдання в Київській області. Завдяки його професіоналізму група військовослужбовців відбила атаки ворожих ДРГ та знищила техніку противника. Роман Паламарчук також брав участь у боях на Харківщині. Вмілі та рішучі дії українських оборонців, серед яких був Роман Паламарчук, забезпечили вогневе прикриття прикордонників та допомогли зупинити наступ противника.

Також відзначений полковник Олег Федорів, який організовував та виконував бойові завдання в межах оперативно-бойового заходу «Тесей» у Запорізькій області. Завдяки вмілому управлінню та організації цих заходів підлеглий особовий склад виявляв місця скупчення й маршрути пересування техніки та живої сили противника, визначав координати, які в межах взаємодії передавали до артилерійського підрозділу Збройних Сил України. Здійснювалося корегування артилерійського вогню по виявлених цілях.

Майор Денис Нохрін брав участь у боях біля Рубіжного на Луганщині. Завдяки його мужнім діям вдалося відбити атаку противника, знищити близько 20 окупантів та вивести з оточення військовослужбовців 4-ї патрульної роти. Денис Нохрін також зміг організувати приховану переправу свого підрозділу через річку Сіверський Донець. Залишаючись непоміченим, його батальйон зайняв визначені оборонні рубежі в районі населених пунктів Сиротине та Метьолкіне.

«Ми маємо бути гідними висоти нашого народу, усіх його поколінь, і тисячолітньої ваги нашої державності», – наголосив Президент України, вручаючи відзнаки захисникам.