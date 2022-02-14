У День єднання ми відчуваємо потужну підтримку з боку Європейського парламенту та Євросоюзу загалом – Ігор Жовква 

Україна цінує потужну підтримку з боку ЄС та Європарламенту, висловлену сьогодні під час дебатів щодо питань європейської безпеки та російської військової загрози для України. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Головною темою дискусії стало безпрецедентне накопичення російських збройних сил уздовж українських кордонів та можлива ескалація російської агресії проти України», – розповів він, наголосивши на важливості підтримки, висловленої у виступах Президента Європейського парламенту Роберти Мецоли, Президента Європейської ради Шарля Мішеля, Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, а також лідерів політичних груп.

У своїх промовах учасники слухань закликали РФ відвести збройні сили від кордону України та припинити подальші загрози територіальній цілісності нашої держави.

«Важливий наголос було зроблено на готовності Євросоюзу запровадити суворі санкції в координації з міжнародними партнерами у разі подальшої агресії Росії проти України», – констатував заступник керівника Офісу Президента.

За підсумками дебатів лідери ключових політичних груп Європейського парламенту схвалили спільну заяву на підтримку України. У ній висловлюється солідарність з українським народом, котрий продовжує свою боротьбу в розпочатому Росією конфлікті.

У згаданій заяві лідери політичних сил закликали ЄС та його держави-члени продовжувати надавати країні політичну, економічну, фінансову та технічну допомогу. Зокрема, вони привітали військову й оборонну підтримку з боку країн-партнерів відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону.

У документі також міститься заклик до Ради ЄС запровадити потужні санкції у разі нової агресії Росії проти України. Йдеться, зокрема, про відключення РФ від системи SWIFT, індивідуальні санкції проти осіб, наближених до російського Президента, та їхніх сімей, заморожування їхніх фінансових і фізичних активів у Європейському Союзі та заборону на в’їзд. Політичні сили ЄС закликали негайно зупинити проект «Північний потік – 2», якщо Росія почне нову атаку на Україну.

«Важливим для нас є заклик до інституцій Європейського Союзу надати Україні чітку перспективу вступу до ЄС відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз, а також прискорити інтеграцію України до Єдиного ринку ЄС», – зазначив Ігор Жовква.

Він також повідомив, що сьогодні Європейський парламент схвалив запропоновану Європейською комісією нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро, остаточне затвердження якої Радою ЄС має відбутися найближчим часом. Перший транш у розмірі 600 млн євро буде виплачений одразу після затвердження, без додаткових умов.

У телефонній розмові з керівником Кабінету Президента Європейського парламенту Алессандро Кіоккетті Ігор Жовква назвав проведення слухань у Європейському парламенті щодо безпекової ситуації навколо України вчасним і дуже важливим.

Від імені Глави держави заступник керівника Офісу Президента подякував за запрошення Володимиру Зеленському виступити на одній із найближчих пленарних сесій ЄП.

«Символічно, що дебати стосовно України відбулися у День єднання, оголошений Президентом України Володимиром Зеленським з метою консолідації українського суспільства. А українське суспільство є невід’ємною складовою єдиної європейської родини», – наголосив він.

